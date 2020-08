Olg ed Elie Saab siglano accordo di licenza globale per gli accessori

Olg ed Elie Saab hanno siglato un accordo di licenza globale per gli accessori. Qual è il contenuto di questo accordo tra il leader nella produzione e distribuzione di calzature e ready to wear e il top player del lusso? Olg gestirà la produzione e la distribuzione della linea accessori Elie Saab (calzature e borse) a partire dalla stagione Spring Summer 2021.

“Abbiamo cominciato a produrre dalla FW20 la collezione di ready to wear di Elie Saab – dice l’ad Fabio Ducci – nella nostra fabbrica di Bergamo. Durante i vari meeting con Elie abbiamo cominciato a parlare della possibilità di collaborare anche sulle calzature e le borse. Poco dopo abbiamo siglato l’accordo di licenza, al fine di dare un’accelerata allo sviluppo degli accessori di questo prestigioso marchio”.

Tra i progetti di ampliamento di Olg e la sua affermazione come polo del lusso, nasce un nuovo pioneristico progetto, il lancio della piattaforma Blancah, luxury e-store gestito direttamente da Olg, che venderà i brand di proprietà e distribuiti dal gruppo. Il sito punterà all’indirizzo blanca-h.com, e parallelamente comunicherà anche attraverso il proprio profilo. Per Olg si tratta di un progetto di sviluppo del business chiave nella strategia di espansione, che si aggiunge all’importante accordo siglato con NuOrder, società che vanta il più alto approccio al virtual showroom lanciato in occasione della digital fashion week. La piattaforma permette di presentare tutte le collezioni del Gruppo (tra cui JW Anderson, Proenza Schouler, See by Chloé, Rochas, Brock Collection) con una visualizzazione semplice ed elegante ed un’esperienza di acquisto intuitiva, al pari di un sito e-commerce.