Sofia Coppola dirige la nuova campagna Chanel Metiers d’Art

Sofia Coppola ha diretto la nuova campagna Chanel Metiers d’Art, che ha reso omaggio alla sede storica di Gabrielle Coco Chanel in rue Cambon a Parigi. Le modelle Mona Tougaard, Gigi Hadid, Vittoria Ceretti, Rebecca Leigh Longendyke, Anna Ewers, Ola Rudnicka, Pan Haowen e Blesnya Minher intraprendono un percorso celebrativo che porta dal leggendario indirizzo di Gabrielle Chanel a un luogo frequentato da Karl Lagerfeld e dai suoi amici, il ristorante e la danza di La Coupole a Parigi.

“Abbiamo pensato agli spettacoli originali che si sono tenuti al 31 di rue Cambon, e a quanto deve essere stato bello vedere i modelli che camminavano così vicini, e all’ambientazione della scala a specchio di Coco, che mi dà sempre un brivido”, spiega Sofia Coppola.

Specchi con sfaccettature cubiste in cui si riflettono le sagome della collezione che è nei colori amati da Chanel: bianco su un abito lungo fluido e un ensemble di crêpe di raso; nero su una giacca in jersey ricamata con strass multicolor e un cappotto in tweed in lana e cashmere. Ma anche oro, su un cappotto trapuntato di bronzo, un abito con delicato ensemble di pizzo avvolto in fiori. Il ricamo della House of Lesage, che si tratti di una spiga di grano, nastri o perle, punteggia diversi capi. Il bicolore, un codice Chanel, è espresso da una tuta grafica in tweed bianco e nero. Il decoratore di piume e fiori Lemarié rende sublimi un abito di pizzo nero, una gonna ecru impreziosita da doppie C e un mantello bianco in organza di seta stampato con camelie, fiore caro a Gabrielle che copre interamente i bomber da sera.