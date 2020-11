Pier Paolo Lai è il nuovo global brand ambassador di milk_shake. L’hairstylist delle celebrities ha collaborato con le principali testate fashion come Vogue, Harper Bazar, Elle, Glamuor e tante altre ancora. Inoltre Lai è molto richiesto dai più importanti brand di moda internazionali per il suo stile inconfondibile.

Entrando a far parte del team z.one concept si occuperà di realizzare gli styling capelli alle grandi star dello show business internazionale e alle grandi stelle del firmamento del fashion system mondiale come Kendall Jenner, Cara Delavigne, Maria Carla Boscono ed Eva Herzigova.

Pier Paolo Lai utilizzerà i prodotti milk_shake® come un vero e proprio must have durante i fashion show, creando un legame sempre più forte fra le passerelle e milk_shake®.