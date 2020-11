Top Kids Model Italy 2021: la seconda edizione sarà online

Top Kids Model Italy 2021 scalda i motori per la nuova edizione. Data la crisi sanitaria nazionale e internazionale, provocata dalla diffusione di una seconda ondata di Covid-19 in tutto il mondo, la seconda edizione del contest che premia i giovanissimi talenti sarà rigorosamente online.

Swami Asseliti – Foto: Checco De Tullio

Top Kids Model Italy: che cos’è?

Miky Falcicchio con le vincitrici di Top Kids Model Italy 2019 – Foto: Daniele D’Alonzo

Top Kids Model Italy è un format dedicato al kids fashion internazionale che è nato nel 2019 da un’idea del talent scout, fashion testimonial ed event manager Miky Falcicchio. Swami Asseliti ha vinto la prima e storica edizione del concorso per la categoria moda, ricevendo il massimo dei consensi da una giuria di addetti ai lavori, diventando così la testimonial ufficiale della nuova edizione.

Swami Asseliti con Miky Falcicchio – Foto: Daniele D’Alonzo

Seconda e terza classificate per numero di consensi (ma prime nelle loro categorie) sono state Ilaria Cavaliere per la sezione Kids e Carmen De Gregorio per il talento.

Ilaria Cavaliere e Swami Asseliti – Foto: Daniele D’Alonzo

Top Kids Model Italy 2021: la seconda edizione

Swami Asseliti – Foto: Checco De Tullio

Top Kids Model Italy è dunque il primo contest nazionale dedicato alla moda internazionale e alle arti dello spettacolo, aperto ai ragazzi dai 5 ai 16 anni. Le tre categorie del format sono: moda, recitazione e canto/ballo.







La nuova edizione del concorso nazionale dedicato al talento e alla bellezza degli under 16 sarà online. A causa del difficile momento e delle restrizioni legate all’emergenza sanitaria Sars-Cov-2, l’ideatore del format, modello e manager pugliese Miky Falcicchio ha deciso di lanciare la seconda edizione attraverso selezioni e casting online, pubblicando inoltre le performance più spettacolari sui profili social del concorso.







Qual è la procedura completamente gratuita da seguire per iscriversi alla seconda edizione? Basta firmare l’informativa per la privacy e ricevere tutte le informazioni di accesso al contest nazionale, scrivendo alla mail: topkidsmodelitaly@gmail.com e attendere di essere ricontattati.

Possono partecipare ragazzi dai 5 ai 16 anni, suddivisi in due sezioni: kids e junior.