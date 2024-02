Summer in Italy: la bellezza della moda italiana sfila a Bologna in occasione della presentazione delle Collezioni Primavera Estate 2024 di sette brand di Centergross, il più grande e importante Polo europeo del Pronto Moda made in Italy. Un evento che, anche questa volta, ha portato grandi novità, attraverso la creazione di tre momenti: la Sfilata Collettiva preceduta da un incontro sul virtuoso modello di business del Pronto Moda bolognese, il Tour guidato nel Polo Europeo più grande e più importante d’Europa. E per la prima volta la sfilata, assecondando la grande richiesta di partecipazione della città, ha destinato un buon numero di posti al pubblico di non addetti ai lavori, appassionato di moda. In passerella le collezioni.

“Con grande orgoglio stiamo dimostrando a istituzioni, buyer, stampa, e a tutta la platea a cui ci rivolgiamo, che il Pronto Moda realizzato dalle aziende di Centergross è un modello di assoluta eccellenza, un tassello molto importante del nostro Made in Italy – afferma il Presidente Piero Scandellari -. La valorizzazione e la promozione a tutti i livelli è un asset fondamentale della nostra strategia e momenti come la sfilata, i tour per far conoscere il distretto e toccare con mano le realtà delle centinaia di aziende che qui operano, e le occasioni di incontro e riflessioni come il convegno sono fondamentali per garantire crescita e riconoscibilità del nostro sistema.

Per questo, le produzioni Centergross del Pronto Moda, per tutte le peculiarità che rappresentano, avranno presto anche un “marchio di riconoscibilità” che faremo valere in giro per il mondo che si aggiungerà al Made in Italy”.

Il Convegno

Il Presidente di Centergross, Piero Scandellari ha aperto il dibattito con i principali player istituzionali con uno speciale convegno, prima della grande sfilata, aperto ai media e agli addetti ai lavori, per trasmettere gli autentici valori, di etica e qualità del Pronto Moda. All’incontro “Pronto Moda Made in Italy, l’alternativa sostenibile al Fast-Fashion”, al Teatro Arena del Sole, hanno partecipato il Vice Ministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini, l’Europarlamentare Alessandra Basso, l’Assessore allo Sviluppo Economico e Green Economy, Lavoro e Formazione della Regione Emilia Romagna Vincenzo Colla, il Vice Sindaco della Città Metropolitana di Bologna Marco Panieri, il Responsabile CNA Federmoda Antonio Franceschini, Roberto Corbelli – Art Director ed esperto dei cambiamenti socioculturali dei mercati, Riccardo Collina – Phygital Export Manager Centergross e Alessandro Nardone – Communication Manager del distretto che ha moderato l’evento.

Con questo momento di riflessione tra istituzioni e operatori del settore si intendono puntualizzare e definire i tratti salienti e caratterizzanti del Pronto Moda, per iniziare a tracciarne una sorta di “marchio di qualità”, che aiuti a delineare il tratto distintivo di una prestigiosa impresa collettiva, nel segno della qualità, con quasi un mezzo secolo di attività. Questo settore per Bologna, l’Emilia Romagna e per l’Italia, in questo particolare momento storico, è di grande attualità, ed è necessario per sottolineare la doverosa differenza tra Pronto Moda Italiano e Fast Fashion. L’anima della moda pronta è nell’attività commerciale dei piccoli retailer, è la produzione realizzata da piccole e medie imprese italiane di prossimità, accorciando tempi e filiera, a vantaggio della qualità e del valore etico dei capi. I capi vengono realizzati praticamente “on demand” rispondendo alle effettive richieste della domanda, per evitare sprechi e giacenze, dannose per l’ambiente. Una svolta etica e green che si contrappone nettamente al cosiddetto “Fast Fashion” attuato dai grandi colossi stranieri, che per massimizzare gli utili sfruttano la manodopera a basso costo del Sud del Mondo e causano e alte emissioni e un numero impressionante di capi invenduti che inquinano inevitabilmente l’ambiente.

La sfilata

La sfilata SUMMER IN ITALY si è svolta nel pieno della Fashion Week, a piena dimostrazione del ruolo di primaria importanza nel mercato e nella comunicazione della Moda. La sfilata collettiva esprime una sintesi delle collezioni Primavera Estate 2024 attraverso una selezione di brand di Pronto Moda del distretto bolognese.

Sulla passerella del Teatro Arena del Sole hanno sfilato le collezioni di sette brand: Angela Mele Milano, Gil Santucci, J.B4, Keyrà Alberto Cacciari, Rinascimento, Sophia Curvy, Souvenir hanno presentato le creazioni attraverso una sorta di “viaggio nella Grande Bellezza Italiana”, un racconto corale che si è sviluppato per capitoli, uno diverso dall’altro, ognuno dedicato a una bellezza italiana. Una similitudine che attinge dal patrimonio del nostro Belpaese, le cui città, dai grandi centri ai piccoli borghi, sono scrigni di unicità ed eccellenza. Il messaggio è chiaro, la nostra penisola sa esprimere più di ogni altro paese la Bellezza, ha una concentrazione di siti UNESCO unica al mondo, ed è simbolo riconosciuto e indiscutibile delle manifatture di qualità. Se l’Italia è universalmente riconosciuta come “eccellenza” dell’eleganza, il Polo del Centergross oltre al “bello e ben fatto”, aggiunge la capacità imprenditoriale “smart”, fatta di esperienza decennale, attenzione all’evoluzione del mercato e al servizio al retail, categoria in continua trasformazione, alla quale va riservata attenzione speciale.

La colonna sonora che ha accompagnato la sfilata ha visto alternarsi sound track creati appositamente dal DJ Matteo Mussoni con le esibizioni di un’orchestra di 20 giovani e talentuosi elementi diretta dal maestro Davide Tura, chiamata per l’occasione Orchestra Centergross. Il video dell’evento è disponibile sulle piattaforme ufficiali di Centergross, il Sito internet istituzionale, YouTube e i profili social Instagram e Facebook.

Angela Mele Milano

La splendida e incontaminata Maremma Toscana è il contesto in cui sfila la “fierezza” della Country-girl di Angela Mele Milano. La stilista, che fa del sapiente up-cycling il suo principale tratto distintivo, presenta pezzi unici e irripetibili, creati ridando vita ad abiti pre-loved e recuperati in giro per il mondo, con appassionata ricerca. Inediti e affascinanti gli accostamenti: ai patchwork in denim, con cui sono realizzati abiti, pantaloni e cappe, vengono abbinate voluttuose trasparenze, ricami luminescenti e frange. Sempre protagonisti degli outfit, inoltre i classici capi spalla sartoriali, resi speciali da originali ricami e applicazioni. Queste creazioni non sono pensate per terminare il loro ciclo in una unica stagione, ma per durare nel tempo, rimanere protagoniste nei guardaroba, ed essere tramandate di madre in figlia portando con sé il valore del tempo che non si esaurisce, ma perdura.



Gil Santucci

Attinge alla mitologia, in bilico tra il tempo remoto e la realtà di oggi, l’ispirazione per le donne di Gil Santucci. Semidee, maestose e altere, si muovono fiere e sicure nell’antica Eea, la leggendaria isola di Ponza, covo della Maga Circe, ammaliatrice di Ulisse e dei suoi compagni di viaggio. È da questa terra che ha ispirato il mito che la collezione trae la forte personalità, per donne che amano apparire e mostrare tutta la loro femminilità in ogni momento della giornata. Blazer abbinati a hot pant, pelle a vista attraverso oblò, spacchi e trasparenze, grinta e seduzione dai capi dall’anima sporty e urban chic, con i dettagli metallici dal sapore rock. Accanto al bianco e nero la tonalità tenue dell’azzurro illuminata da paillettes.

J.B4

È Napoli, mirabile sintesi tra bellezza prepotente di natura, arte, storia e avanguardia contemporanea a fare da sottofondo alla collezione, attraverso i colori del tramonto, le sfumature dell’acqua, della sabbia e delle spiagge. La nuova collezione J.B4, fa della freschezza e della modernità il suo tratto distintivo. Capi che rappresentano il sapore autentico dello street style di un giovane marchio che trae dalla strada e dalla natura la propria fonte di ispirazione. In linea con le macro tendenze della moda le camicie e le felpe cropped con la grafica del logo bene in vista, i leggeri blazer oversize, gli abiti sirena declinati nelle sfumature pastello. Gli outfit in generale hanno grande carattere e riconoscibilità, proprio come Napoli, la città famosa in tutto il mondo per la sua bellezza, la sua energia e la sua unicità.

Keirà Alberto Cacciari

La maestosità opulenta di Venezia è un unicum di bellezza, mistero e fascino. Vanta quarant’anni di storia il brand, che presenta per questa stagione una collezione senza tempo: Keyrà Alberto Cacciari come sempre interpreta i desideri femminili che si traducono in abiti ispirati alla bellezza e alla cultura. Le sue muse sono donne morbide e sinuose che attraversano Venezia, città d’arte, di cinema, la loro è una passeggiata in pratici capi in denim dall’aspetto vissuto, resi unici da motivi esclusivi, abbinati a t-shirt con originali applicazioni in tessuto tra le tortuose calli. Per le soirée invece occhieggiano abiti e completi in pizzo, per vivere appieno la magica ed elegante atmosfera della Laguna. La collezione è dunque una summa di stili e spunti dedicata a una donna dalle molteplici emozioni, pronta a condividerle col mondo.

Sophia Curvy

Moderna, sempre alla moda, e cosmopolita. La grande capitale della Moda, delle avanguardie e del business internazionale. Milano è la città che rappresenta la collezione di Sophia Curvy, trovando come tratto comune l’essere giovane nello spirito, pronta ad accettare e lanciare tutte le innovazioni, sicura di sé, a partire dalla propria immagine. Gli abiti neri che scivolano accarezzando la silhouette sono resi importanti e grintosi da dettagli in metallo dorato, i completi sportivi strizzano l’occhio al glam rock con paillettes argentate e stampe metallizzate, i capi in denim, bianco o rosa cipria, sono animati da perle e strass multicolor. In passerella un total look studiato per tutte le occasioni, dal lavoro al tempo libero. Abiti e accessori che piacciono alle donne di ogni età, con un elemento in più: l’inclusività, che parte dall’attenzione alle taglie per una nuova normalità.

Rinascimento

Nella luce, nei colori e nella bellezza dell’isola di Stromboli si materializza la collezione Rinascimento. Una fusione di tonalità classiche e nuance innovative come i delicati colori pastello fino a una palette più audace e vibrante di giallo e lime. Al centro estrema cura dei dettagli e grande attenzione alle esigenze di tutte le donne con modellistiche, appositamente sviluppate, anche nelle proposte curvy. Una collezione creata per donne di charme ed eleganti, ma che amano anche look pratici e sportivi. Il tutto arricchito da borse e calzature che rendono speciale ogni outfit.

Souvenir

Incastonata fra le rocce e il mare, in un unicum di bellezza e meraviglia, è Taormina a ispirare le proposte per la prossima primavera estate Souvenir. L’azzurro del cielo, il giallo del sole, i beige della sabbia, i rossi dell’argilla e della terracotta. Ampi pantaloni cargo si abbinano a sofisticate camicie dalla costruzione e volumi inediti: ampie maniche con scenografici fiocchi che lasciano intravedere le braccia, freschi top dalle ampie ruche plissé, abiti fluidi incrociati e drappeggiati, per avvolgere la figura senza costringerla. Linee fluide e al contempo costruite, che simulano le onde del mare e gli intrecci di abiti da sirene pronte a incantare. Atmosfere da sogno nella perla del Mediterraneo che Guy de Maupassant, descrisse come un “quadro nel quale si ritrova tutto ciò che sembra esistere sulla Terra per sedurre occhi, spirito ed immaginazione”. Proprio come gli abiti sotto i riflettori.