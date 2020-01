Svaligiata la casa milanese della top model Vittoria Ceretti. Amara e brutta sorpresa per la bellissima supermodella italiana dopo Capodanno 2020. La scorsa settimana la 21enne bresciana, una delle più richieste dalle maison di moda di tutto il mondo, ha chiamato la polizia dopo che i ladri le hanno svaligiato il suo appartamento in pieno centro storico a Milano.

Vittoria Ceretti – Foto: Facebook

Secondo i primi accertamenti i ladri avrebbero scassinato un ingresso secondario della sua abitazione in via Morigi, per poi concentrarsi presumibilmente nella camera da letto dove hanno rubato abiti firmati e qualche gioiello, per un valore complessivo di circa 80mila euro, e poi hanno arraffato anche un paio di migliaia di euro in contanti.