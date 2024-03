Valentino sfila a Parigi con la collezione donna Le Noir per l’autunno/inverno 2024 del direttore creativo Pierpaolo Piccioli. Trasparenze, piume e volants per look sofisticati. Non è certo la prima volta che lo stilista mostra la sua genialità con un approccio innovativo al colore, basta ricordare il vivace e ruggente Pink PP della collezione A/I 2022/23 ma anche la collezione uomo per l’autunno/inverno 2024/25 (presentata soltanto un mese fa nella capitale francese), Le Ciel 20.24, in cui la simbologia del colore azzurro cielo rimandava a una moda pensata per un uomo gentile.

D’altra parte Piccioli ha sempre considerato il colore un potente canale di comunicazione immediata e diretta.

Le Noir è una sinfonia in nero con 62 look che si snodano tutti attorno alla profondità di questa tonalità. Senza nessuna eccezione. Ma attenzione, non è un’assenza di colore, ma piuttosto un’esplorazione delle diverse nuances e sfumature che si possono intravedere, anche a seconda del tessuto utilizzato per realizzare l’abito, un intero spettro di tonalità dalle infinite sfumature racchiuse in una sola: motivi, ricami e tessuti danno al nero vite diverse.

Una scelta che celebra la raffinatezza e l’eleganza. Pure il sofisticatissimo make-up delle modelle celebra questo colore, con labbra lucide di un rossetto nero laccato.

In collezione tante, tantissime, trasparenze per gonne, camicette e lunghi abiti dall’effetto vedo-non-vedo.

Sofisticatissimi, invece, i mini abiti strutturati con maxi rose tridimensionali cucite sulle maniche. Poi lunghi abiti con tagli cut-out, gonne a ruota, look in pelle (giacca e gonna), ma anche tanti profondi scolli a V. Colore della quotidianità, il nero viene anche amplificato e utilizzato per ricontestualizzare i segni di Valentino: coccarde, volant, ricami e pizzo, plissé appaiono in tanti look.

