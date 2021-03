Victoria’s Secret diventa più inclusivo. La nuova campagna costumi punta su taglie forti. Victoria’s Secret cambia direzione, non più solo fisici mozzafiato dai suoi famosi ‘Angeli’, ma anche corpi taglie forti o comunque più comuni. Con tali presupposti il brand di lingerie americano ha lanciato la sua nuova campagna costume per donne più formose.

Intitolata ‘Destination: Swim’, la campagna ha come testimonial due modelle cosiddette ‘plus size’, Paloma Elsesser e Jill Kortleve.

“Era ora!” si legge in uno dei commenti alle foto sull’account Instagram di Victoria’s Secret. “Meglio tardi che mai”, è scritto in un altro post.

Tempo fa il brand era finito sotto accusa appunto per la glorificazione dei corpi eccessivamente magri. Inoltre Edward G. Razek, ex direttore marketing di L Brands (proprietario di Victoria’s Secret), aveva affermato che modelle taglie forti e transessuali erano in conflitto con la ‘fantasia’ che evoca il marchio VS.