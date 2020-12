Zendaya è la nuova testimonial della maison Valentino

Zendaya è la nuova testimonial della prestigiosa e lussuosa maison Valentino. La notizia è stata diramata dalla stessa casa di moda italiana. “Zendaya entra a far parte del percorso intrapreso da Pierpaolo Piccioli – si legge nella nota -, che vede nell’attrice una naturale rappresentante di quel romanticismo possibile e consapevole che appartiene al direttore creativo, che sta risignificando i codici del brand, creando nuove connessioni tra il passato, il presente e un futuro immaginato”.

“È nell’ individuazione di una comunità contemporanea – prosegue la nota che cerca di spiegare la filosofia che ha dettato la scelta di Piccioli – l’elemento fondamentale in cui inscrivere il proprio processo creativo, aprendo la propria visione a una poetica del reale, che mira alla costruzione di un immaginario in cui riconoscersi perché fatto di identità e non di aspirazioni”.

E poi ancora: “Un immaginario in cui è possibile specchiarsi in forma empatica. Una condivisione dei valori identitari di una generazione di cui Zendaya fa parte, che rappresenta nella forma più spontanea e progressista, e per cui si espone in prima persona. Consapevolezza, inclusione, empatia e romanticismo contemporaneo, i valori in cui si riconosce la comunità che Pierpaolo Piccioli sta riunendo attorno ai codici di Valentino”.

“Il motivo per il quale abbiamo scelto Zendaya – spiega lo stesso stilista- come nuovo volto della campagna Valentino risiede nella sua perfetta incarnazione e rappresentazione di ciò che Valentino oggi è e sostiene. Zendaya è una giovane donna, forte e fiera, che si serve del proprio talento e del proprio lavoro per esprimere se stessa, i suoi valori e la generazione alla quale appartiene”.

“Sono onorata – aggiunge Zendaya – di essere stata scelta come nuovo volto di Valentino. Sono davvero entusiasta di iniziare questa straordinaria collaborazione con Pierpaolo e con tutta la famiglia Valentino”.