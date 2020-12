1920-Achille Lauro & The Untouchable Band è il nuovo side project di Achille Lauro, che arriva dopo la pubblicazione di 1969 e 1990 ed è già disponibile dal 4 dicembre. Si ispira al jazz anni ’20 e al sound degli anni del proibizionismo e si propone indubbiamente come il lavoro più ricercato e coraggioso dell’intera trilogia. Nell’album, sono presenti cover (My Funny Valentine, Tu vuo? fa’ l’americano e Jingle Bell Rock), inediti (Piccola Sophie, Pessima e Chicago) e riedizioni (Cadillac 1920 e Bvlgari Black Swing) per un totale di 8 tracce.

Per questo progetto discografico, Achille Lauro ha collaborato con Gigi D’Alessio per Tu vuo? fa’ l’americano, Izi, Gemitaiz e Annalisa. Il rapper romano e la cantante savonese sono apparsi anche nel precedente 1990.

La grande rivelazione di Sanremo 2020 ha dichiarato: “Sono tornato completamente cambiato da questo viaggio negli anni ’20. La mia concezione di fare musica e? sconvolta, tutto cio? che pensavo prima si e? capovolto. Inizialmente mi concentravo solo sulla mia ossessione di seguire da vicino tutti i minimi dettagli del lavoro; oggi, grazie a questa trilogia ‘69 – ‘90 – ‘20, ho capito che e? stato tutto solo l’entre?e di quello che sto per proporre”.

Il famoso e stimato artista ha inciso quest’album con la Untouchable Jazz Band, guidata da Dino Plasmati, con la partecipazione di Israel Varela alla batteria, di Flavio Boltro alla tromba e della LJP Jazz Band.

1920-Achille Lauro & The Untouchable Band di Achille Lauro: la tracklist

My funny Valentine Chicago Pessima Tu vuo’ fa’ l’americano (feat. Gigi D’Alessio) Cadillac 1920 Bvlgari Black Swing (feat. Izi & Gemitaiz) Piccola Sophie Jingle Bell Rock (feat. Annalisa)