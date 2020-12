Concedimi è il singolo d’esordio di Matteo Romano, cantante e pianista 18enne originario di Cuneo che ha conquistato TikTok grazie al suo brano. La canzone è una ballad pop romantica scritta durante il periodo del lockdown, che è diventata virale su TikTok solamente grazie ad un’anticipazione.

Il pezzo sta ottenendo ottimi risultati praticamente su tutte le piattaforme. Anche per quanto riguarda la classifica Fimi dei singoli, il singolo di Matteo Romano ha raggiunto la 21esima posizione e sembra essere destinato a salire ancora.

L’incipit del brano è il seguente: “Ho aspettato alla porta e non è mai arrivato illuso un’altra volta ormai ci sono abituato c’era una volta forse non lo è stato mai, ma nella testa mi ripeto che”. E poi ancora: “Vorrei parlare fino alle tre litigare per niente essere un po’ cliché, guardarti senza avere paura anche se poi mi confondo sono strano lo ammetto”.

Un ottimo esordio per il giovanissimo e talentuoso artista di Cuneo.

Concedimi di Matteo Romano: l’audio