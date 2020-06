2 in a Million (Director’s Cut) è la rivisitazione personale di J.A. Moreno del videoclip ufficiale da lui diretto per il DJ e produttore Steve Aoki, due volte candidato ai Grammy, il pluripremiato musicista Sting e il trio SHAED, più volte disco di platino.

Il video, attraverso una ripresa in piano sequenza, segue le movenze di due ballerini mentre trasmettono la sensazione di innamorarsi e diventare anime gemelle. Girata in soli trenta minuti al termine delle riprese ufficiali, la versione di Moreno si concentra sui ballerini, che nella versione ufficiale apparivano solo come sagome, mettendone in risalto le capacità tecniche e la chimica eccezionali. Utilizzando la coreografia originale come base, la regia di Moreno regala un’esibizione spontanea, naturale e coinvolgente dal punto di vista emotivo. “2 in a Million” rappresenta la terza collaborazione con Steve Aoki.

Nel commentare il video, Moreno ha affermato: «Lavorare a questo progetto è stato un sogno. Avevo già collaborato con Steve Aoki nell’ambito di diversi progetti, perciò sapevo che saremmo stati in sintonia. Con “2 in a Million”, mi ha dato la possibilità di fare ciò che amo per una leggenda della musica come Sting».

Sebbene abbia solo 26 anni, il regista spagnolo che vive a Los Angeles ha lavorato con alcuni dei nomi più importanti nel settore dello spettacolo, tra cui Paris Hilton, Andrés Calamaro e will.i.am; le sue opere sono state inoltre selezionate a livello internazionale per eventi come MTV Dance Australia, Soundie Music Video Awards, Berlin Commercial e Aesthetica Short Film Festival.

Director’s Statement

«Sia l’energia dei ballerini che la location, ovvero il teatro United Palace di New York, sono stati per me una fonte di grande ispirazione. È stato impegnativo, dato che abbiamo dovuto portare a termine il lavoro in soli trenta minuti (da qui la scelta della ripresa in piano sequenza), ma è raro che avanzi del tempo alla fine delle riprese. Dovevo farlo e basta».

Chi è J.A. Moreno?

J.A. Moreno è un pluripremiato regista di video musicali, originario di Barcellona, che abita a Los Angeles (USA). Ha lavorato con artisti del calibro di Sting, Steve Aoki, Paris Hilton, Dimitri Vegas & Like Mike, Andrés Calamaro (3 volte vincitore ai Latin Grammy Awards), Afrojack, SHAED, Cheat Codes, Showtek, Blasterjaxx, Juicy M, Bassjackers, MATTN, MAKJ, Tritonal, Crooked Colours, Klaas, D’Angello & Francis, Luka Caro, Fernanda Martins, Joe Stone e Marsal Ventura, oltre ad aver collaborato con etichette discografiche quali Warner Music, Sony Music, Universal Music, Spinnin’ Records, Smash the House, Enhanced Music, 300 Entertainment e Audiocode Records.