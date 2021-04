Achilles’ Dream (Il Sogno di Achille) feat. H.E.R.: significato e video del brano

Achilles’ Dream (Il Sogno di Achille) feat. H.E.R. è una track proiettata verso il futuro, con melodie sognanti che trasportano l’ascoltatore verso altri mondi (da molti già paragonata alle produzioni di Claudio Simonetti e Jean-Michel Jarre). Questo nuovo brano degli EkynoxX è il terzo estratto dall’album Gravità Zero e si avvale di un’importante performance: quella della violinista H.E.R. (Erma Pia Castriota) un’artista poliedrica già nota per le sue collaborazioni con Franco Battiato, Morrissey, Lucio Dalla, Teresa De Sio…

CONSIGLIO DEL GIORNO Guadagna copiando gli investimenti dei migliori Trader! Se hai sentito parlare di eToro Social Trading ma non sai in cosa consiste, oggi puoi provarlo con un conto demo GRATUITO! Oggi eToro è un social network per investimenti con oltre 20 milioni di utenti registrati da più di 100 paesi.

L’ultima sua conquista è stato il Premio Amnesty 2021, non prima di aver vinto anche il Concorso di Musicultura 2020. Con il suo featuring in Achilles’ Dream, l’elettronica si sposa con i suoni analogici del violino, creando un’atmosfera ancora più suggestiva e questa volta tangibile, ossia meno rarefatta dell’originale. Il violino di H.E.R. in questa nuova versione de “Il Sogno di Achille”, è quasi una voce narrante, come un filo di Arianna che accompagna il pubblico nell’esplorazione di emozioni profonde che scaturiscono dall’ascolto del brano.

Achilles’ Dream (Il Sogno di Achille) feat. H.E.R.: video del brano