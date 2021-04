Adrenalina è il nuovo singolo di Mboss: il video ufficiale

Adrenalina è il nuovo singolo di Mboss. Dopo il recente successo dei due singoli “Zona Rossa” e “Camminiamo Chill”, l’artista classe 1995 di origine senegalese continua a mettere in rima il suo mondo con “Adrenalina”, brano che racconta la smania e l’ansia dei ragazzi di quartiere come Mboss, nome d’arte di Mohamed Sy, cresciuto a Zingonia (Bergamo) in una zona in cui spopola la microcriminalità.

“I ragazzi del quartiere – racconta Mboss – sono caldi, nascono con l’adrenalina nel sangue, hanno voglia di fare ma vivono in un posto che non offre niente e, riprendendo un verso del testo, li paragono a tigri senza prede che vagano alla ricerca di cibo. Quando cresci senza soldi, senza prospettive, senza niente, ma con questa adrenalina in corpo, per ‘mangiare’ faresti qualsiasi cosa e tutto ti sembra normale. Sono partito da questo stato d’animo per raccontare un altro aspetto del mio ambiente. Nonostante tutti mi dicessero che non avrei mai combinato nulla, a partire dai professori a scuola, io sono riuscito a dare sfogo alla mia adrenalina con la musica ma chiaramente rispetto altre persone del quartiere che hanno preso strade diverse”.

Mboss concepisce la trap come fanno gli artisti statunitensi: racconta esperienze vissute in prima persona o da spettatore direttamente coinvolto. Ogni suo brano, infatti, contribuisce a raccontare l’ambiente in cui è cresciuto, il suo quartiere. Con la sua musica racconta la realtà che vive per liberarsene e costruirsi una via d’uscita. Anche per questo cerca sempre uno stile che si distingua, un suono e un flow che rappresentino in maniera unica la cultura dei giovani delle periferie, dei bassifondi e delle piazze di quartiere.

Mboss da adolescente si è appassionato sia alla musica (è entrato per la prima volta in uno studio di registrazione all’età di 14 anni) che al calcio, praticando entrambi. Nel corso degli anni ha abbandonato la passione calcistica per concentrarsi a tempo pieno sulla musica, anche grazie ai consigli di Vacca, che lo ha aiutato nella prima fase del suo percorso artistico. Dopo essersi fatto notare con i primi pezzi, ha iniziato a collezionare collaborazioni con artisti di rilievo come Sfera Ebbasta, Vegas Jones, Vacca, Jamil, Laioung, Amill Leonardo e altri.

Adrenalina di Mboss: il video ufficiale