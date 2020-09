Amico mio è il nuovo singolo di Inkline: il significato della canzone

Amico mio è il nuovo singolo di Inkline. Il brano è già disponibile in digitale per MVPmusic, distribuito da The Orchard. Il nuovo singolo del cantante urban veneziano classe 2001 racconta storie quotidiane e, in questo caso, ha voluto celebrare il sentimento dell’amicizia. Il brano è prodotto da Diuha.

Sin da piccolo, Inkline si dedica alla sua grande passione, la musica, e dopo aver studiato la batteria, sente il bisogno di esprimere le proprie emozioni con il canto. Il suo scopo è quello di far stare bene le persone, anche solo per qualche minuto, il tempo di una canzone. Dopo la pubblicazione, a maggio scorso di “Jenny”, brano prodotto da JWar e che parla dell’infatuazione per la ragazza dei sogni, questa volta Inkline ha deciso di parlare di un altro sentimento fondamentale.

“Tutti abbiamo un amico o comunque una persona di cui fidarci – racconta l’artista – e questo è un aspetto indispensabile. Ognuno di noi dovrebbe essere amato e dovrebbe potersi fidare ciecamente di qualcuno, amico o amica non fa differenza, l’importante è stare bene con se stessi per far star bene chi ti sta a fianco. Questa canzone l’ho dedicata al mio amico più caro per fargli capire quanto tengo a lui”.

Così, invece, Diuha parla della produzione musicale che ha realizzato per il brano: “In questo pezzo ho optato per il pianoforte, che per me rappresenta la cosa più vicina alla semplicità nella musica ma sa essere anche il più complesso degli strumenti e qui accompagna tutto il pezzo viaggiando su una batteria molto semplice. Inoltre, ho aggiunto nel ritornello dei cori di alcuni fan di inkline (registrati da casa, in sicurezza e con gli strumenti che avevano a disposizione) come fosse una dedica da parte di ognuno al proprio amico del cuore”.

“Amico mio” esce per MVPmusic (dove MVP sta per Music Vision Power), etichetta con base a Venezia nata per valorizzare i talenti della musica urban della zona mettendo a disposizione dei propri artisti una squadra creativa e professionale composto da producer, videomaker, fotografi, grafici e booking agent.

Amico mio di Inkline: il video ufficiale