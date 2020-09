Hell Of Fame è il nuovo singolo di Close Listen feat. Ketama126 e Pretty Solero, che è già disponibile in digitale. Close Listen è un producer e sound engineer classe 1992 cresciuto tra Roma e Milano e che, negli ultimi anni, si è fatto notare in particolare per i lavori con i Tauro Boys. Si tratta del secondo singolo che anticipa l’album di esordio solista di Close Listen, di prossima uscita. Nel primo singolo, “Rockstar Slime”, pubblicato lo scorso maggio, le voci erano quelle del duo trap romano Ski & Wok.

Michele Lamonica aka Close Listen nasce a Siena ma cresce tra Roma e Milano prima di stabilirsi nella capitale. Inizia a farsi notare come Dj quando, grazie a un background vario e all’apertura verso diversi generi musicali, si distingue per uno stile originale che lo porta a suonare nei migliori club romani. All’età di 18 anni comincia a creare le prime produzioni musicali passando dalla musica elettronica all’hip hop e, in poco tempo, attira l’attenzione di vari artisti della nuova scena trap romana. È così che inizia a collaborare con i Tauro Boys, con i quali produce tre dischi (“Tauro Tape 1”, “Tauro Tape 2” e “Alphacentauri”), ma anche con altri artisti romani come Tutti Fenomeni, Side Baby o Ketama126 per poi iniziare a “sconfinare” e lavorare anche con Lil Jolie, Vaz Tè e altri.

Nel suo primo disco ha coinvolto vari rapper e producer con cui ha collaborato in questi anni e altri con cui ha lavorato per la prima volta. “Hell Of Fame” è un pezzo riflessivo coprodotto da Nemo ed è un assaggio del suo stile eclettico. L’artwork di copertina è curato da Tremila.