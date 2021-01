Azzurri gli oceani è il nuovo singolo di Franco Simone: il video ufficiale

Azzurri gli oceani è il nuovo singolo di Franco Simone. Il brano è prodotto da Skizzo Edizioni Musicali su Etichetta Clodio Music ed è pubblicato in lingua italiana, spagnola e francese, proprio a sottolineare la forza espansiva del dialogo fra le arti che Franco Simone porta ovunque con classe e determinazione da tempo.

La canzone sigla un’inedita e straordinaria collaborazione fra lo stesso cantautore ed il maestro Andrea Morricone, figlio del mitico Ennio, ma lui stesso già consegnato all’albo d’oro della musica mondiale, per aver firmato, tra l’altro, il celeberrimo tema d’amore del film premio Oscar “Nuovo Cinema Paradiso”. La collaborazione con Andrea Morricone ha preso il via circa un anno fa. I due artisti hanno lavorato a distanza, senza che ciò abbia potuto fermare la comunicazione tra di loro.

“Considero la musica sudamericana – dichiara il maestro Morricone – una parte importante nello scenario della musica mondiale e ho scritto questo brano in questo stile. Finalizzare tale lavoro con Franco è stato naturale, data la sua popolarità in Sud America e non solo. In definitiva, “Azzurri gli oceani” si presenta come un brano senza tempo in cui convivono ritmo, empatia, modernità, gusto del classico. La splendida vocalità di Franco si unisce alle sue bellissime liriche che interpretano con avvincente creatività il senso delle mie note.”

Si tratta dell’ennesimo evidente segno dell’incredibile percorso artistico del cantautore che da quasi cinquant’anni vive per l’arte. Ha venduto dischi, a decine di milioni nel mondo, ha collezionato riconoscimenti internazionali fra i più prestigiosi (dischi d’oro e di platino, due gondole d’oro a Venezia, due Telegatti, un Leone d’oro alla carriera a Venezia, un premio per la Cultura etnica-musicale a Bruxelles, un premio per il miglior album dell’anno ad Atene, il premio come miglior paroliere italiano dell’anno, un Globo d’oro della Stampa Estera per la migliore canzone da film, una laurea ad honorem in “Tecnica della Comunicazione”), ma Franco Simone resta comunque, quell’artigiano della musica, che è riuscito a toccare il cuore di tanto pubblico, in tutto il mondo: il poeta con la chitarra.

La collaborazione col maestro Morricone, voluta fortemente da entrambi con entusiasmo, apre un nuovo capitolo che riserva altre sorprese. Nell’album in uscita il 5 febbraio 2021 c’è un secondo brano firmato Morricone/Simone e già si parla di altre future collaborazioni.

Le tre versioni usciranno in contemporanea, curate direttamente dallo stesso Franco Simone che, come è solito fare, scrive e traduce i suoi testi nelle varie lingue. L’arrangiamento, brillante e maestoso, è del maestro Alex Zuccaro.

Il videoclip è stato girato nel Salento, con l’attenta regia di Daniele Fusco, con tutte le suggestioni del centro di Lecce e della magica costa adriatica nei dintorni di Otranto.

“Azzurri gli oceani” è preludio del nuovo album di Franco Simone, previsto per il 5 febbraio 2021, che avrà per titolo “Franco… è il nome”.

Azzurri gli oceani di Franco Simone: il video ufficiale