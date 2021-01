Michele Bravi dedica il suo singolo Mantieni il bacio al fidanzato

Michele Bravi ha scelto di dedicare il suo nuovo singolo Mantieni il bacio, incluso nell’album La Geografia del Buio, al fidanzato. Il vincitore di X Factor ne ha parlato durante una intervista rilasciata all’Huffington Post. Il giovane artista ha rivelato: “Anni fa quando parlavo della mia sessualità, non ero mai reticente, ma avevo questo atteggiamento ‘rivoluzionario’ che consisteva nel non dire, perché dal mio punto di vista non c’era bisogno di dimostrare. Invece ora ho ribaltato questa mia posizione, c’è tanto bisogno di parlare e condividere”.

Michele Bravi – Foto: Facebook

“Dopo dolore – ha proseguito Bravi -, la seconda parola di questo disco è amore. Ho avuto una grande fortuna, che qualcuno condividesse con me questo percorso di dolore. Due anni fa, mi è stato chiesto da questa persona di fare agli altri lo stesso dono che io ho ricevuto, e io l’ho fatto. Tutta la nostra storia è dentro queste canzoni”.

Il famoso cantante gay Michele Bravi ha poi aggiunto: “La comunità lgbt, che mi ha accolto, e io ho ribaltato la posizione che ho tenuto per tanti anni. L’amore non è un atto privato, l’amore è un atto pubblico, chi ama deve avere il coraggio di esporsi. Chi ha il coraggio si esponga, anche se chi non si sente di farlo si deve sentire comunque protetto. Da parte mia questo è un piccolo atto, il poter dire su ‘Mantieni il bacio’, che io quel bacio l’ho dedicato ad un ragazzo”.

Mantieni il bacio di Michele Bravi: il video ufficiale