Baci gay tra Achille Lauro e Boss Doms: interviene la moglie del chitarrista

I baci gay tra Achille Lauro e Boss Doms sul palco del Festival di Sanremo 2020 e le performance superlative e chiacchierate da parte del trapper hanno catturato l’attenzione del pubblico, della stampa e degli addetti ai lavori.

Achille Lauro e Boss Doms – Foto: Facebook

La canzone Me ne frego è passata in secondo piano anche se ha raggiunto comunque l’ottava posizione.

I baci tra Achille e il suo amico chitarrista Boss Doms ha scatenato un vespaio di polemiche. In molti si sono scagliati anche contro la moglie di Boss Doms, la deejay e conduttrice radiofonica Valentina Pegorer.

Valentina ha pubblicato uno scatto che lo immortala con suo marito e ha stigmatizzato tutte le critiche e polemiche di questi ultimi giorni.

“Esempio di messaggio che ricevo spesso – ha scritto Valentina Pegorer, moglie di Boss Doms su Instagram -. Non pensi che sia sbagliato che tuo marito, nonché padre di tuo figlio, vada in giro con capelli viola, smalto e rossetto? Esempio di mia risposta: Non pensi che la cosa più importante che un marito e padre possa fare sia dare amore e protezione alle proprie donne? Gli schemi sono solo nelle menti di chi se li prefissa. Siate sinceri con voi stessi e ascoltate la vostra natura. Chi sono gli altri per definire che cos’è normale e cosa diverso”.

La moglie di Boss Doms ha poi concluso: “Grazie Edoardo. Non potresti che essere tu”. Il chitarrista ha commentato così il post della moglie: “Mi hai fatto venire da piangere… Amore mio ti amo più di ogni cosa al mondo. LA MIA VITA SEI TU!”.