Sanremo 2020, Diodato rivela: “Fai rumore non è dedicata a Levante”

Diodato ha svelato l’arcano. Il vincitore del Festival di Sanremo 2020 ha rivelato che la canzone Fai rumore non è dedicata a Levante. La canzone dell’artista tarantino ha messo tutti d’accordo: orchestra, giornalisti e pubblico da casa.

Diodato – Foto: Facebook

Antonio Diodato, conosciuto semplicemente come Diodato, ha spiegato in un’intervista rilasciata a Quotidiano.net che il brano vincitore di Sanremo 2020 non è dedicata a Levante: “Nel pezzo presentato al Festival ho raccontato me stesso, pescando nella mia intimità, nel mio vissuto. Mi sono portato sul palco un po’ del bambino timido, impaurito dal mondo, che inseguiva i suoi sogni nel clima ovattato della sua cameretta. Ho esattamente quello che mi merito. Se oggi la gente s’è avvicinata è perché gliel’ho permesso – ha proseguito -, ho accettato di condividere i miei mondi con gli altri. E voglio dedicare questa vittoria al bambino in me che aveva paura”.

LEGGI IL TESTO E GUARDA IL VIDEO DELLA CANZONE FAI RUMORE

Ora rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest il 16 maggio a Rotterdam.

“Sono felice di andare – ha spiegato – Bisogna fare squadra, tornare esportatori della musica italiana. Le nostre canzoni hanno una grande forza da portare nel mondo. Ho imparato a suonare per otto persone e pure davanti al grande pubblico dell’Eurovisione continuerò a mantenere quello stato d’animo. Voglio viaggiare con la mia musica“.

CHI È DIODATO? SCOPRI LA BIOGRAFIA, LA CARRIERA E LA VITA PRIVATA DEL CANTANTE

Diodato ha conseguito anche la massima onoreficenza attribuita dalla critica, il premio della critica “Mia Martini”, e il premio Sala Stampa “Lucio Dalla”. Il premio per la miglior composizione musicale è andato alla bravissima Tosca, che ha presenta il brano “Ho amato tutto”.

Sanremo 2020: la classifica finale

citati sopra.

Diodato Francesco Gabbani Pinguini Tattici Nucleari Le Vibrazioni Piero Pelù Tosca Elodie Achille Lauro Irene Grande Rancore Raphael Gualazzi Levante Anastasio Alberto Urso Marco Masini Paolo Jannacci Rita Pavone Michele Zarrillo Enrico Nigiotti Giordana Angi Elettra Lamborghini Junior Cally Riki