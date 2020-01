Between my arms è il nuovo singolo di Rubino. Una ballata Rock-mantica in cui le sonorità puramente rock si mischiano a note più dolci e coinvolgenti. Il brano narra l’amore immenso di due anime che devono dormire abbracciate per non cadere in incubi spaventosi. L’intenso assolo della Rubino Guitar, tra il lirico e il funambolico, riporterà il sereno nei sogni degli innamorati.

Nel videoclip, il rock e i fumetti si incontrano grazie alla preziosa collaborazione con l’illustratrice Jessica Cianfrone e il racconto musicale di Rubino prende forma grazie alle immagini suggestive del racconto animato che segue i protagonisti nel ‘Red Dream’.

“Cosa desidero in questo nuovo anno? Poter stringere ‘Tra le mie braccia’ tutte le persone che amo – afferma Rubino -. Ho letto che dormire abbracciati con le persone amate migliora la qualità del sonno e della vita. La canzone è una dedica alla donna che amo e mi auguro di poterla abbracciare tutta la vita così come auguro a tutti di poter ricevere l’abbraccio amato”.

Between my arms di Rubino: il video ufficiale