Stasera gioco in casa di Gianni Morandi: tutte le date

Stasera gioco in casa di Gianni Morandi prosegue con altre date, dopo il successo riscontrato nel 2019, che si terranno sempre al Teatro Duse di Bologna. Durante questo bellissimo show musicale, il celebre cantautore ripercorre le tappe salienti della sua formidabile carriera e svela anche alcuni curiosi aneddoti. Le prevendite per i nuovi concerti di Stasera gioco in casa sono aperte in esclusiva sul circuito Vivaticket, sul sito ufficiale del Teatro Durse e presso la biglietteria del teatro.

Dopo le prime 4 date di inizio gennaio 2020, ecco tutte le altre:

25 gennaio 2020 – ore 21

26 gennaio 2020 – ore 16

13 febbraio 2020 – ore 21

20 febbraio 2020 – ore 21

26 febbraio 2020 – ore 21

27 febbraio 2020 – ore 21

5 marzo 2020 – ore 21

12 marzo 2020 – ore 21

19 marzo 2020 – ore 21

26 marzo 2020 – ore 21