Capita anche a me è il nuovo singolo di Bianca per l’etichetta “Dear John Music”. Ci sono momenti in cui ci sentiamo persi nel vuoto, senza speranza o un futuro, ma qualcuno al nostro fianco è pronto ad ascoltarci e a darci forza, spiegandoci che tutto nella vita, ogni ostacolo, può essere affrontato e superato.

CONSIGLIO DEL GIORNO Guadagna copiando gli investimenti dei migliori Trader! Se hai sentito parlare di eToro Social Trading ma non sai in cosa consiste, oggi puoi provarlo con un conto demo GRATUITO! Oggi eToro è un social network per investimenti con oltre 20 milioni di utenti registrati da più di 100 paesi.

Un brano nato spontaneamente in studio dalla collaborazione tra Bianca e Marcello Forlani: “Marcello ha preso in mano la chitarra e lo ha cantato quasi sottovoce perché io ne comprendessi la vera essenza e per lasciare a me la responsabilità di viverlo davvero e di dargli una voce.” – racconta l’artista.

“CAPITA ANCHE A ME” è una canzone che parla di amore e comprensione, e a comprenderci e a sostenerci possono essere tutte quelle persone che con affetto ci circondano; il nostro compagno o la nostra compagna di vita pronti a supportarci in ogni istante, i nostri genitori che con pazienza ci osservano sapendo di noi stessi più di quanto noi possiamo immaginare, i nostri fratelli e le nostre sorelle che cercano di proteggerci sempre nei momenti più difficili, ed i nostri amici che vivono in simbiosi con noi tutte le diverse esperienze che ci aiutano a crescere.

Spesso rifiutiamo i consigli di chi ci vuole bene, perché li riteniamo suggerimenti inutili, o perché pensiamo di essere gli unici a sentire quello che proviamo e che ci turba, ma in un istante ci si può rendere conto che non è così, che davvero possiamo prendere spunto e ricevere il conforto da quelle persone che ci stanno accanto e hanno più esperienza di noi.

Perché per rinascere possono bastare anche una sola parola giusta o una semplice carezza… ed il senso di questa canzone è la consapevolezza di poter dire “CAPITA ANCHE A ME”.