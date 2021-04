Sanremo 2021: le canzoni più vendute un mese dopo il Festival

Quali sono le canzoni più vendute un mese dopo il Festival di Sanremo 2021 di Amadeus? Al primo posto c’è sempre Musica leggerissima di Colapesce e Dimartino. Il brano è trasmesso dalle radio, ascoltato in streaming e in vetta alla Fimi. Ottima anche Madame, al secondo posto con Voce. Conosciuta anche dal grande pubblico, il pezzo continua ad esser amatissimo. Medaglia di bronzo per Chiamami per nome di Francesca Michielin e Fedez.

Molto bene anche la rock band dei Maneskin, composta da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio, che ha conquistato il gradino più alto del podio al Festival di Sanremo 2021 con il brano musicale Zitti e buoni.

Anche Irama può essere soddisfatto dato che La genesi del tuo colore è salda al quinto gradino. Seguono i Coma_Cose alla 8 con Fiamme negli occhi. Nona posizione per Dieci di Annalisa. Fasma chiude la top ten con Parlami.

Sanremo 2021: la tracklist della compilation

1. CHIAMAMI PER NOME Francesca Michielin Fedez

2. AMARE La Rappresentante di Lista

3. ZITTI E BUONI Måneskin

4. VOCE Madame

5. MUSICA LEGGERISSIMA Colapesce Dimartino

6. CUORE AMARO Gaia

7. ORA Aiello

8. LA GENESI DEL TUO COLORE Irama

9. GLICINE Noemi

10. TORNO A TE Random

11. UN MILIONE DI COSE DA DIRTI Ermal Meta

12. DIECI Annalisa

13. COMBAT POP Lo Stato Sociale

14. SANTA MARINELLA Fulminacci

15. MAI DIRE MAI (LA LOCURA) Willie Peyote

16. FIAMME NEGLI OCCHI Coma_Cose

17. PARLAMI Fasma GG.

CD 2

1. QUANDO TROVO TE Francesco Renga

2. IL FARMACISTA Max Gazzè

3. TI PIACI COSI’ Malika Ayane

4. E INVECE SI Bugo

5. POTEVI FARE DI PIU’ Arisa

6. MOMENTO PERFETTO Ghemon

7. ARNICA Gio Evan

8. BIANCA LUCE NERA Extraliscio feat. Davide Toffolo

9. QUANDO TI SEI INNAMORATO Orietta Berti

10. GOAL! Avincola

11. REGINA Davide Shorty

12. IO SONO LUCA Dellai

13. CHE NE SO Elena Faggi

14. SCOPRITI Folcast

15. POLVERE DA SPARO Gaudiano

16. OGNI COSA SA DI TE Greta Zuccoli

17. LEZIONI DI VOLO Wrongonyou.