Care Package è la nuova raccolta di Drake. Dopo The Best In The World Pack, EP pubblicato in occasione della vittoria alle NBA Finals 2019 dei Toronto Raptors, franchigia della quale Drake è tifoso, oggi è stato rilasciato, senza alcun annuncio o preavviso, il nuovo progetto discografico del rapper canadese intitolato Care Package.

La pubblicazione della raccolta avviene a pochi giorni dall’OVO Fest, il festival organizzato dal rapper che si terrà anche quest’anno a Toronto il 4 e il 5 agosto.

“Alcuni dei nostri momenti più importanti passati insieme sono adesso disponibili in un unico pacchetto. Care Package”, ha annunciato il rapper sul suo profilo Instagram.

Care Package di Drake: la tracklist della raccolta

1. Dreams Money Can Buy

2. The Motion

3. How Bout Now

4. Trust Issues

5. Days in The East

6. Draft Day

7. 4pm in Calabasas

8. 5 Am in Toronto

9. I Get Lonely

10. My Side

11. Jodeci Freestyle ft. J Cole

12. Club Paradise

13. Free Spirit ft. Rick Ross

14. Heat Of The Moment

15. Girls Love Beyoncé ft. James Fauntleroy

16. Paris Morton Music

17. Can I

Redazione-iGossip