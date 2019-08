Ricercato è il nuovo album di Junior Cally. Il secondo disco del rapper 27enne sarà disponibile a partire dal prossimo 6 settembre ed è già disponibile in pre-order nella versione con album autografato + gadget esclusivo.

Junior Cally ha annunciato sul suo profilo Instagram: “Sono un essere umano come voi, viviamo delle stesse emozioni, soffro come voi, rido come voi, piango come voi. Negli anni in molti mi hanno puntato il dito, dicendomi che non sarei stato all’altezza, di non essere pronto per questo campionato. Eppure sono qui, al mio secondo disco, che vi piaccia o meno. Preparatevi, comincia il conto alla rovescia. Vi amo”.

Junior Cally ha collaborato per il nuovo album con Highsnob, Livio Cori, Il Tre, Samurai Jay, Jake La Furia, Giaime, Clementino, Federica Napoli ed Eddy Veerus.

Ricercato di Junior Cally: la tracklist dell’album

1. Tutti con me

2. Sigarette

3. Disco Kamikaze (feat. Highsnob)

4. Mezzanotte (feat. Livio Cori)

5. Cristiano (feat. Il Tre)

6. Lo zio

7. Habla (feat. Samurai Jay, Jake La Furia)

8. In piazza (feat. Giaime)

9. 5K (feat. Clementino, Federica Napoli)

10. Purgatorio (feat. Eddy Veerus)

11. Ferite

12. Nessuno con me

