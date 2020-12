C’è vita è il nuovo album di Loredana Errore per i 10 anni di carriera. Il progetto discografico è stato anticipato da tre singoli, “100 vite”, “È la vita che conta” e “Torniamo a casa”. Il nuovo disco dell’ex star di Amici di Maria De Filippi è già disponibile dal 30 novembre scorso.

La bravissima cantante ha annunciato così il suo album: “Dentro ogni vita c’è una fiaba da scoprire con semplicità rimanendo se stessi, mostrandosi per quello che si è, questa è la cosa più preziosa. Ciascuno ha il diritto di vivere senza giudizi discriminatori tesi a ledere la naturale creatività di noi esseri umani, partendo da questi valori non ho mai smesso di alimentare i miei sogni e di crederci con tutta me stessa, col sorriso al cuore e rivolto al cielo, grata di poter sognare questo album”.

Loredana Errore sogna di partecipare al Festival di Sanremo dove, in passato, era salita per duettare insieme ad Anna Tatangelo, ai tempi in gara con il brano “Bastardo”.

La discografia di Loredana Errore

Album

2011 – L’errore

2012 – Pioggia di comete

2016 – Luce infinita

2020 – C’è vita

Premi e riconoscimenti di Loredana Errore

2008 – Borsa di studio con Luca Pitteri al Tour Music Fest[8][9]

2010 – Wind Music Award come Premio CD Platino per l’EP Ragazza occhi cielo

Venice Music Award come Premio The Voice

2011 – Premio Venere d’argento

2012 – Premio Roma Videoclip – Il Cinema incontra la Musica per Ti sposerò[52]

2013 – FIM Award 2013 – Premio Italia – Voce dell’Anno