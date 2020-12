Unica è il nuovo album di Ornella Vanoni che sarà disponibile a partire dal 29 gennaio 2021, su etichetta BMG. L’album è già disponibile per quanto riguarda il pre-order. La diva della musica italiana ha lavorato in sala di registrazione insieme a Mauro Pagani con cui è tornata a collaborare dopo ben 30 anni.

Ornella ha svelato alcuni dettagli del nuovo album e anche la copertina, attraverso un post condiviso sui vari social network: “Ho pensato giallo. Ho vissuto giallo. Ho amato giallo, il colore della gioia e della luce. Ho voluto il giallo anche nella copertina di Unica, il mio nuovo album di inediti, che uscirà il 29 gennaio 2021. Sarà il cinquantesimo della mia carriera, ed è prodotto da Mauro Pagani, che dopo 30 anni ho ritrovato accanto a me. Unica è disponibile in pre-order da oggi al link in bio e nelle stories”.

Unica arriva a più di sette anni di distanza dall’ultimo disco composto interamente da inediti di Ornella Vanoni, Meticci, pubblicato nel settembre 2013. Per quell’album, prodotto da Mario Lavezzi, Ornella collaborò con Franco Battiato, Nada, il rapper senegalese Badara Seck, Roberto Pacco, Gabriele Semeraro e con Lorenzo Vizzini con cui scrisse i testi di gran parte dell’album. All’epoca, la celebre artista italiana annunciò che si sarebbe trattato dell’ultimo disco di inediti della sua carriera. Poi ha fortunatamente cambiato idea.