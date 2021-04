Changing è il nuovo singolo di Nae M, già disponibile dal 9 aprile sulle principali piattaforme digitali. Il brano è stato realizzato in collaborazione con il BubblePOP Studio, con cui collabora dal 2018 ed è prodotto da I FLY.

CONSIGLIO DEL GIORNO Guadagna copiando gli investimenti dei migliori Trader! Se hai sentito parlare di eToro Social Trading ma non sai in cosa consiste, oggi puoi provarlo con un conto demo GRATUITO! Oggi eToro è un social network per investimenti con oltre 20 milioni di utenti registrati da più di 100 paesi.

Nel testo si affronta il tema del cambiamento inteso come un percorso di crescita personale, che porta ciascun individuo ad una maggiore presa di coscienza di se, del proprio percorso e di molti altri aspetti della vita.

Nella prima parte del brano si evidenzia una situazione di “messa in discussione” da parte dell’artista, in cui vengono portate alla luce le fragilità, le insicurezze ed i turbamenti, che in fondo caratterizzano anche qualsiasi altro essere umano.

Nel ritornello si nota dunque una conseguente necessità di un equilibrio perduto, che porterà ad una consapevolezza del fatto che occorra prendere in mano la propria vita, credere sempre in se stessi, nelle proprie forze e potenzialità per poter davvero cambiarla in meglio, raggiungendo così la serenità tanto attesa.

“Changing” vuol essere dunque il simbolo di un vero e proprio passaggio da una situazione di smarrimento ad una di chiarezza e serenità mentale. E vuol fare ciò mediante un percorso di scoperta interiore, passando anche attraverso le fragilità e le debolezze di ognuno per poterne trarre sempre il meglio ed agire nel migliore dei modi. Il brano è un vero e proprio inno al credere in se stessi dando sempre il massimo in ciò che si fa.

Si tratta di un brano di stampo R&B Contemporaneo e Neo-Soul il cui sound, semplice ma allo stesso tempo avvolgente, vuole sottolineare al meglio i concetti espressi all’interno del testo, creando così un mood conscious e particolarmente emozionale in grado di trasportare la mente di chi ascolta.

La Biografia

Nae M. è una cantante e cantautrice R&B e Neo-Soul nata nel 2000 in una città in provincia di Torino. Si appassiona alla musica fin da piccola e all’età di 7 anni intraprende gli studi di pianoforte.

Due anni dopo, all’età di 9 anni, inizia a studiare canto, cominciando un percorso che la porterà pian piano ad ampliare i suoi gusti musicali e stilistici.

All’età di 15 anni scrive il suo primo testo ed inizia a partecipare ad alcuni concorsi, tra cui il Tour Music Fest, passando le selezioni regionali.

Partecipa poi ad altri concorsi e Festival regionali tra cui l’INcanto Summer Festival, nel 2018, la cui Giuria vedeva nomi del calibro di Leonardo Monteiro e Vittorio De Scalzi, nonché Direttore Artistico del Festival stesso. Si esibirà poi accompagnata dall’Orchestra Sinfonica di Sanremo.

Nello stesso anno Nae M. comincia la sua collaborazione con il BubblePOP Studio e nel 2019, registra e pubblica i suoi primi singoli, di stampo principalmente R&B, scritti in lingua inglese.

Nel 2019 si esibisce all’Orange Park Festival, avendo l’opportunità di aprire la seconda giornata con ospite Venerus.

Si esibirà poi anche al Dora Music Festival, con ospiti Beba, Slait e Dani Faiv. Attualmente studia a Milano presso il CPM Music Institute, portando avanti il suo progetto musicale.