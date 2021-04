Giura Che è il nuovo singolo di Kaima per Pi Greco. Dopo meno di due mesi dalla pubblicazione dell’ultimo brano intitolato “Parleranno di noi ft. Aiden”, il rapper torna sulla scena e questa volta ha intenzione di farlo in grande.

Il brano si contraddistingue per i suoni freschi, travolgenti e accattivanti, in cui liriche e melodie creano un connubio perfetto.

La ricerca di una certezza, la speranza di un amore eterno, il disperato grido di chi vorrebbe fermare il tempo, anche solo per un attimo, per vivere ogni aspetto dell’amore; forza vitale in cui stelle e luna diventano lo sfondo di un sentimento eterno. Ma anche arte, Modigliani, dal quale l’artista riprende il concetto di sensualità verso la donna amata e dove certezza e paura si mescolano, lasciando all’ascoltatore la facoltà di scegliere a quale delle due dare credito. Il giuramento dell’artista di non esitare dinnanzi alle difficoltà ineludibili che turberanno la vita sentimentale della coppia rappresenta il massimo compimento dell’amore umano.

L’inconfondibile tocco del produttore Pi Greco, si rivela ancora una volta essenziale nel conferire un valore aggiunto al singolo.

Chi è Kaima? Biografia e carriera

Gabriel Covino, in arte Kaima, inizia a scrivere le sue prime canzoni all’età di 16 anni, pubblica il suo primo singolo il 27 dicembre 2018 ” Non sei più mia”. A distanza di 7 mesi pubblica il suo secondo singolo ” Se non mi trovi ” con il quale segna un punto di svolta nella sua carriera artistica; il brano diventa in breve tempo virale su Youtube e data la grande richiesta da parte dei fan, l’artista decide di pubblicare il 13 Febbraio 2020 l’Unplugged version di “Se non mi trovi” su tutti i digital store, da subito anche quest’ultima riscuote un discreto successo, col tempo il brano diventa virale questa volta sulla piattaforma Spotify.

A Ottobre 2020 entra in classifica “Viral 50 Italia” ottenendo anche bel seguito sulla piattaforma Tik Tok, il brano Unplugged supera il 1.400.000 streams mentre la versione Youtube totalizza un milione di views. A Settembre 2020 partecipa alla trasmissione X-Factor nella squadra di Mika con L’Inedito “Estranei”.

Un artista che si contraddistingue per la sua voce e per la sua tecnica nel rappare, apprezzato principalmente per i suoi testi semplici ma diretti vanta collaborazioni come Aiden, Lortex, Janax, Senk e Pi Greco.