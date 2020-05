Chi è Morgan? Età, altezza, biografia, carriera, Sanremo, Amici, Bugo e vita privata

Chi è Morgan? Quanti anni ha? Quando e dove è nato? Quanto è alto? Quanto pesa? Senza ombra di dubbio è uno degli artisti più famosi, eclettici, eccentrici, stravaganti e chiacchierati del panorama musicale italiano. Il famoso cantautore, polistrumentista, compositore, scrittore e personaggio televisivo finisce sempre al centro della cronaca per scandali, tradimenti, scoop e liti con colleghi. Ora però conosciamolo meglio, scoprendo l’età, l’altezza, il peso, la biografia, la carriera e la vita privata.

Morgan – Foto: Facebook

Chi è Morgan? La biografia

Morgan – Fonte: davidemaggio.it

Morgan è il nome d’arte di Marco Castoldi ed è il secondogenito di Luciana Colnaghi e Mario Castoldi. Nato a Milano il 23 dicembre 1972, sotto il segno zodiacale del Capricorno, è cresciuto in un piccolo centro di Monza Brianza. Ha una sorella, Roberta Castoldi, violoncellista, poetessa, ricercatrice e musicista, che ha collaborato con vari artisti italiani e stranieri. Alto 174 cm, pesa 60 chili, capelli grigi e occhi marroni per il celebre cantautore milanese. Fin da bambino ha sempre nutrito un amore appassionato per la musica. A 6 anni ha iniziato a suonare la chitarra per poi appassionarsi al pianoforte. Ha studiato al conservatorio, senza terminare gli studi, e in quegli stessi anni ha scelto il suo nome d’arte, ispirato da Henry Morgan. A 16 anni ha vissuto uno dei momenti più terribili e atroci della sua vita che l’ha segnato tragicamente: il suicidio del padre per depressione e debiti, di fronte a lui e alla sorella Roberta. Da quel momento è sprofondato in un lungo periodo di depressione. Non si è poi presentato all’esame dell’ottavo anno di conservatorio del quale non terminerà mai gli studi e ha incominciato la sua carriera di professionista, all’età di sedici anni, con il pianobar. Non concluderà il liceo classico Bartolomeo Zucchi di Monza, preferendo terminare gli studi con un diploma di maturità professionale presso l’IPSIA-istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato G. Meroni di Lissone (MB).

Chi è Morgan? La carriera

Nel 1988 ha incominciato il sodalizio musicale con Andrea Fumagalli (detto Andy), con cui ha fondato la band Golden Age assieme a Fabiano Villa. Nel 1989 è uscito il primo vero lavoro: Chains, seguito dal primo videoclip realizzato per il singolo Secret Love. L’insuccesso del disco ha portato la band allo scioglimento: Morgan e Andy hanno poi formato i Bluvertigo. La band musicale ha partecipato a Sanremo Giovani nel 1994. Il gruppo ha pubblicato cinque album. Nel maggio del 2003 è uscito il suo album di esordio da solista Canzoni dell’appartamento, che ha vinto la targa Tenco come migliore opera prima e il Premio Lunezia Nuove Stelle ed è il primo in classifica nei brani italiani pop rock. Dal 2008 al 2010 e dal 2011 al 2014 ha vestito il ruolo di giudice a X Factor. Nel 2010 è stato escluso dal Festival di Sanremo per aver dichiarato durante un’intervista: “Uso regolarmente il crack, mi serve contro lo stress”. Poi ha interpretato il ruolo di giurato prima e direttore artistico poi ad Amici di Maria De Filippi. Nel 2019 è coach di The Voice of Italy. Nel 2020 ha partecipato in coppia con Bugo al Festival di Sanremo con la canzone Sincero. Sono stati squalificati per defezione il 7 febbraio 2020, durante la quarta serata, in seguito ad alcuni screzi avvenuti sul palco. Morgan ha cambiato volutamente il testo della canzone, inserendovi critiche nei confronti del collega Bugo, che ha lasciato la scena interrompendo l’esibizione.

Chi è Morgan? La vita privata

Morgan e Asia Argento – Foto: Twitter

Dal 2000 al 2007 ha avuto una relazione d’amore con l’attrice e conduttrice tv Asia Argento, dalla quale, il 20 giugno 2001, ha avuto la prima figlia, Anna Lou. Il 28 dicembre 2012 ha avuto una seconda figlia, Lara, nata dalla relazione con la cantante Jessica Mazzoli, concorrente di X Factor 5 e Grande Fratello. Il 17 marzo 2020 è nata la sua terza figlia, Maria Eco, dalla relazione con Alessandra Cataldo.