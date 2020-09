Cinema Samuele è il nuovo album di Samuele Bersani: la tracklist

Cinema Samuele è il nuovo album di Samuele Bersani, che sarà pubblicato il 2 ottobre per Sony Music. Cinema Samuele è prodotto e arrangiato sempre da Bersani con la collaborazione di Pietro Cantarelli. Dopo sette lunghi anni, il famoso cantautore emiliano torna sulle scene musicali con un nuovo progetto discografico. Il suo intento è descrivere ai suoi sostenitori il cinema che ha nella sua testa attraverso alcune canzoni inedite. La copertina del disco è stata realizzata da Paolo De Francesco.

Un album all’insegna della trasformazione sonora, frutto di una lunga e attenta ricerca musicale, dove l’attualità irromperà nelle canzoni.

Samuele Bersani ha annunciato la pubblicazione del suo nuovo album con un post condiviso con i suoi follower di Instagram: “Settembre porta con sé l’aria fresca di un inizio. O di un ritorno, di chi in realta? non se n’e? andato troppo lontano. E oggi voglio che sia vostra la copertina del mio nuovo disco, in uscita il 2 Ottobre. Perche? mi siete mancati, mai nell’affetto. Cosi? vi porto dentro il cinema della mia testa, con la luce della luna e l’ombra del Nettuno, a raccontare la vita come fosse una canzone. Vi abbraccio”.

Cinema Samuele di Samuele Bersani: la tracklist dell’album

1 – Pixel

2 – Il tiranno

3 – Mezza bugia

4 – Il tuo ricordo

5 – Harakiri

6 – Le abbagnale

7 – Con te

8 – Scorrimento verticale

9 – L’intervista

10 – Distopici (ti sto vicino)