Rap is back è il nuovo album di Jamil, che è già disponibile dal 25 settembre scorso sia in versione fisica (CD o vinile) che in digitale. Il nuovo progetto discografico del rapper veronese di origini persiane, reduce dal successo dei recenti singoli Come me (feat. Nayt), Poesia per l’Italia e Vengo dalla strada, è stato anticipato dal singolo Vengo dalla strada che ha ottenuto più di un milione di stream ed è stato scritto dallo stesso artista, registrato da Jaws e arrangiato da quest’ultimo e da Jamil. La cover è stata realizzata da Emiliano Tanzillo, fumettista di Dylan Dog.

Rap is back è un album più maturo e consapevole dove Jamil svela anche lati inediti di se stesso, un lato molto personale e romantico che si unisce allo stile aggressivo e sfrontato che già conosciamo.

Questo nuovo progetto del rapper arriva dopo un disco ufficiale (Il Nirvana), due mixtape (Black Book e Black Book 2), l’album Most Hated e la versione deluxe di Most Hated, contenente cinque tracce inedite, che ha debuttato nella top 10 della classifica Fimi degli album più venduti nel nostro Paese.

Rap is back di Jamil: la tracklist dell’album

Top boy Vengo dalla strada Rap is back Particolare Tutto bene My life Squalo Baby go Come dici tu Nessuno