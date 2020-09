Come il mare è il nuovo album di Vale Lambo: la tracklist

Come il mare è il nuovo album di Vale Lambo, reduce dalla recente pubblicazione del singolo Statt Zitt. Il nuovo progetto discografico del rapper napoletano è già disponibile a partire dal 25 settembre scorso in digitale, in CD e in vinile autografato in esclusiva per Amazon.

Per questo album ha collaborato con Luchè, Carl Brave, Madman, CoCo, Lele Blade, Franco Ricciardi, Geolier, Dani Faiv e Nayt. Le produzioni, invece, sono a cura di Yung Snapp, Niko Beatz e Valerio Nazo.

Come il mare arriva a due anni di distanza dal primo album di Vale Lambo, Angelo, pubblicato con Dogozilla, l’etichetta fondata da Don Joe.

Il rapper campano ha esordito a 17 anni nel collettivo 365muv, con il brano È meglio pe’ loro, ma è con il duo Le Scimmie, formato con Lele Blade, che si è fatto conoscere al grande pubblico, con l’album El Dorado. Il primo singolo da solista di Vale Lambo, Vita cà fugge, risale al 2012.

Come il mare di Vale Lambo: la tracklist dell’album

1 ‘Nfaccia

2 Pe’ sempe

3 Houdini feat. Dani Faiv

4 Che teng’ ‘a vedè feat. Luchè

5 Kaioshin

6 Gotti feat. Madman

7 Neve feat. Carl Brave

8 Roma feat. CoCo & Nayt

9 Solo Piano

10 ‘O mare

11 ‘Nnammurat’ ‘e te feat. Franco Ricciardi

12 Valentino feat. Geolier

13 Come il mare

14 Statt Zitt

15 Tam feat. Lele Blade

16 Abbracciami