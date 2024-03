Da Favolosa a La Star: l’ex reginetta di Pomeriggio 5 Wanda Fisher lancia un nuovo singolo davvero frizzantino. Il brano autobiografico, che vuole essere il sequel del precedente, è stato scritto da Gabriele Celli e Marco Ferracini. Insieme alla favolosa cantante c’è Chris, un giovanissimo artista sardo di appena 17 anni. La canzone è stata presentata ufficialmente domenica 17 marzo all’evento Il Borgo delle Perse presso la location The Beach di Milano.

In un periodo storico davvero drammatico contrassegnato da conflitti bellici e minaccia nucleare tra le grandi potenze del pianeta, Wanda Fisher vuole portare un po’ di allegria, pace, serenità e spensieratezza. Il messaggio è quello di sentirsi sempre liberi di essere se stessi e amare la vita poiché anche nei momenti difficili c’è sempre il lato positivo.

WANDA FISHER SI RACCONTA A IGOSSIP.IT: INTERVISTA ALLA CANTANTE FAVOLOSA

Chi è Chris? Lui è un giovanissimo showman, influencer e conduttore televisivo sardo. Tra le sue canzoni di maggiore successo ricordiamo Sargente e Meravigliosamente Pazzesco. Ha condotto ed è stato ospite in vari programmi sul web, in tv e in radio. Ha scritto e pubblicato un libro intitolato Chrisland – Viaggio nel meravigliosamente pazzesco mondo di Chris, in esclusiva Amazon. Ora sta lavorando a tanti altri progetti che presto condividerà con il suo pubblico.

La Star di Wanda Fisher: il video ufficiale della canzone

La Star di Wanda Fisher: il testo della canzone

Porto occhiali scuri e sono vittima del fashion

Tratto con i guanti e già mi scuso questa Nation

Brillo così forte che ti posso abbagliare prima di criticare metti la crema solare

Non faccio interviste faccio public Relation

quando salgo sul palco è una standing ovation

E tutto si riempie di colori

lanciano in aria fiori

luci della ribalta

tutta la gente esulta

Non sono ballerina

sono la Star

Non sono una comparsa

Sono la Star

sono una signora

sono la Star

sono una cantante

sono la Star

Nel locale Fra i VIP sono favolosa

esta Vida Bum bum bum la senti è melodiosa

Chi osa mai non Crolla scalo le classifiche

ma le mie storie Love sono sempre un tira e molla

E tutto si riempie di colori

lanciano in aria fiori

luci della ribalta

tutta la gente esulta

Non sono ballerina

sono la Star

Non sono una comparsa

Sono la Star

sono una signora

sono la Star

sono una cantante

sono la Star.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da IGOSSIP.IT (@igossip.it)

Wanda Fisher: biografia e carriera

Italo-americana, Wanda Fisher è artista, cantante, musicista e personaggio televisivo. Ha iniziato a cantare fin da giovanissima, a 13 anni e ha rapidamente scalato il mondo della musica, come corista prima e solista poi, grazie al maestro Reverberi. È conosciuta per aver inciso “Il mio canto libero” insieme a Lucio Battisti. Negli anni ‘90 ha scalato le classifiche mondiali con il suo primo disco, “Meteor Man – Wuthering Heights”, seguito dal singolo, “Chariot – Call me” (Disco Magic), “Ride” (Disco Magic) e “I wanna feel the music” (Flying Records). Da non dimenticare le collaborazioni come voce solista o corista per alcuni dei più grandi mostri sacri della musica: Adriano Celentano, Raffaella Carrà, Iva Zanicchi, Vasco Rossi, Fabrizio De Andrè, Patty Pravo, Miguel Bosè, Ivano Fossati, Riccardo Cocciante, Cristiano Malgioglio, Mina, Lucio Battisti e Vasco Rossi. Più volte è stata ospite del programma tv Pomeriggio 5, condotto fino al 2023 da Barbara d’Urso.