Una voce per San Marino 2024 concorrenti big: Jalisse, Loredana Bertè, Corona e Marcella Bella

Una voce per San Marino 2024 andrà in onda sabato 24 febbraio su San Marino RTV. Tra i cantanti in gara non ci saranno né Annalisa né Mahmood, ma ci saranno tanti altri colleghi illustri. Vale a dire? I Jalisse, Loredana Bertè, Corona e Marcella Bella. Dopo lo spoiler iniziale di Fiorello lo scorso 25 gennaio, è ufficiale: Fabrizio Biggio, volto di Viva Rai 2 con Fiorello e Mauro Casciari e de I Soliti Idioti con Francesco Mandelli, e Melissa Greta Marchetto, conduttrice e speaker radiofonica e attualmente speaker di Virgin Radio, sono i nuovi conduttori per la finalissima di Una Voce per San Marino.

L’evento è in programma per sabato 24 febbraio 2024 alle ore 20.30 presso il Teatro Nuovo Dogana e in diretta su San Marino RTV (visibile sui canali 520 di SKY e 93 di tivùsat, sul canale 831 del DDT, in streaming su www.sanmarinortv.sm) e che decreterà il vincitore che rappresenterà la Repubblica di San Marino al prossimo Eurovision Song Contest che si terrà a Malmo in Svezia dal 7 all’11 maggio 2024.

La serata, organizzata da San Marino RTV e Media Evolution e trasmessa in diretta nazionale, vedrà otto artisti Emergenti e otto Big gareggiare tra loro. Una Giuria qualificata decreterà, sulla base dei meriti, liberamente e senza vincolo alcuno, l’Artista Vincitore di “Una voce per San Marino”, con indicazione anche del 2° e dal 3° classificato.

Ospite d’onore della serata sarà Riccardo Cocciante.

Una voce per San Marino 2024: i concorrenti Big in gara

I Big in gara sono: Aaron Sibley ha vinto la sezione emergenti del concorso; Aime Atkinson Attrice e cantante inglese; i Jalisse, vincitori del Festival di Sanremo nel 1997 con Fiumi di Parole, hanno già calcato il palcoscenico dell’Eurovision; i La Rua, avevano partecipato ad Amici nel 2015 e Sanremo Giovani 2018; Marcella Bella, di recente impegnata nell’uscita del suo nuovo album di inediti, Pago, celebre per il brano del 2005 “Parlo di te”, ha partecipato anche a Music Farm e Tale e Quale Show; Wlady, Corona, IceMc, Dj Jad; e infine Loredana Bertè fino a qualche settimana tra i big del Festival di Sanremo, dovrebbe portare “Pazza” anche ad Una voce per San Marino.

La nona artista è Dana Gillespie, attrice e cantante inglese, è vincitrice del contest lanciato da Casperaki per scegliere tra i 4 brani presentati che univano la creatività umana dei cantanti alla tecnologia dell’intelligenza artificiale. La sua The last polar bear è un connubio tra creatività umana e I.A. Una sperimentazione che viene adottata per la prima volta in questo concorso.