Dreams è il nuovo album di Luigi Relè. Dodici tracce, dodici racconti legati gli uni agli altri da un filo comune rappresentato dal sogno declinato in diversi modi. Il sogno notturno, del quale a volte ricordiamo i contenuti al risveglio, oppure il sogno come impresa, talmente grande da sembrare impossibile, oppure ancora l’idea che sembra irrealizzabile, come quella di un cambiamento radicale della società in cui viviamo.

Un cambiamento che potremmo definire rivoluzionario. Ed ancora, il sogno come sensazione di essere altrove, di vivere la vita di un’altra persona. Un filo sottile ma continuo lega le dodici storie di questo racconto, nel quale la parte musicale varia dalla ballad al rock, dalla musica balcanica al latino americano, fino al cabaret. Un disco ricco di sorprese e di storie da ricordare.

?Nasce da un sogno vero “Nidificavamo insieme”, la canzone nella quale Relé racconta l’incontro onirico con il pittore Antonio Ligabue e le immagini descritte nel testo della canzone sono le stesse nitidamente ricordate al momento del risveglio. Una canzone quasi sotto dettatura.