Rough and Rowdy Ways è il nuovo album di Bob Dylan. Il suo trentanovesimo disco è stato pubblicato a 8 anni di distanza dal precedente album di inediti (Tempest, pubblicato nel 2012, al quale sono seguiti tre album di cover, Shadows in the Night, Fallen Angels e Triplicate, pubblicati dal 2015 al 2017) che ha debuttato alla posizione numero 4 della classifica Fimi degli album più venduti in Italia.

Bob Dylan – Foto: Facebook

Rough and Rowdy Ways è disponibile in formato doppio CD e in digitale e, da domani, sarà disponibile anche su doppio vinile in 3 versioni: nero, giallo e verde oliva.

In Rough and Rowdy Ways, sono contenuti alcuni brani pubblicati da Bob Dylan nei mesi scorsi, Murder Most Foul, canzone dalla durata di quasi 17 minuti, che, da sola, compone la tracklist del secondo cd, I Contain Multitudes e False Prophet, singoli pubblicati rispettivamente ad aprile e a maggio.

Scritto e composto da Bob Dylan, in Rough and Rowdy Ways, hanno anche lavorato i musicisti Charlie Sexton (chitarra), Bob Britt (chitarra), Donnie Herron (steel guitar, violino e fisarmonica), Tony Garnier (basso) e Matt Chamberlain (batteria).

Rough and Rowdy Ways: la tracklist di Bob Dylan

CD1

I Contain Multitudes False Prophet My Own Version of You I’ve Made Up My Mind to Give Myself to You Black Rider”, “Goodbye Jimmy Reed Mother of Muses Crossing the Rubicon Key West

CD2

Murder Most Foul