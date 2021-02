Due cuori a metà è il nuovo singolo di Dandy Turner. Il brano sta riscuotendo un notevole successo, entrando nella playlist di Spotify Generazione Z e registrando diversi video su TikTok realizzati sulle sue note.

Il video, girato da Arianna Petricca, vede la partecipazione di due guest star d’eccezione…Barbie e Ken!

«Appena mi hanno comunicato l’idea del video ho detto “facciamolo”. Già dall’inizio ero molto entusiasta all’idea di un progetto del genere, ma ora che lo vedo terminato posso dire con orgoglio che spacca. Mi ha sorpreso come grazie a due bambole, una tv e un vecchio giradischi si possano tirare fuori tante emozioni – ha dichiarato Dandy Turner – Alla fine è stata messa in scena una vera e propria storia d’amore, poche ed iconiche immagini sono bastate per esprimere quello che sentivo nell’ideare il pezzo. Magari la storia di questi Barbie e Ken non è come uno se la immagina, anzi, non è affatto ideale, ma mi rappresenta».

“Due cuori a metà” è il primo singolo di Dandy Turner per Visory Records, con la quale sta iniziando un percorso che lo porterà alla pubblicazione del suo primo album ufficiale. Il brano, prodotto da Mark Twain, è caratterizzato dalle tonalità sad pop tipiche di Dandy Turner e racconta di una vecchia storia d’amore finita male. Tutte le strofe giocano su ricordi agrodolci, rimorsi e speranze vane, accompagnate da melodia che crea un mix perfetto di suoni ed emozioni.

Dandy Turner è un artista romano che ha superato più volte il milione di streaming con i suoi brani, raggiungendo il Disco d’oro per il singolo “Sei bella come Roma”. Altri suoi brani che lo hanno portato alla ribalta discografica e social sono “Troppi Sguardi”, “#Amor”, “Neverland” e “Polaroid”. Grazie a questi successi, Dandy Turner ha collaborato anche con artisti di fama nazionale come Biondo e Gionny Scandal.

Due cuori a metà di Dandy Turner: il video ufficiale