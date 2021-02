FEAT (Fuori dagli schemi) è il nuovo album di Francesca Michielin

FEAT (Fuori dagli schemi) è il nuovo album della giovane e bravissima cantautrice e polistrumentista Francesca Michielin. La cantante in gara con Fedez al Festival di Sanremo 2021 ha scelto di raccontare con questo nuovo progetto discografico la bellezza dell’incontro, attraverso l’unione di artisti e amici di generi diversi, in un progetto collettivo anticipato dalle collaborazioni con Vasco Brondi e Fedez.

Il disco sarà disponibile a partire dal prossimo 5 marzo. “Da piccola non ho mai colorato dentro agli spazi – ha raccontato Francesca Michielin -. Usavo pennarelli di qualsiasi sfumatura, anche quelli che stavano finendo, perché davano un’idea vissuta all’insieme. A undici anni ho iniziato a disegnare manga, e un po’ anche a sentirmi un manga, precisamente una ninja, era per me un modo per affrontare la realtà che spesso mi sembrava difficilissima”.

Per poi aggiungere: “La forza me l’hanno data sempre la fantasia e gli incontri, incontri di persone diversissime da me. Mi hanno ispirata a cercare dentro di me punti di contatto ma anche di scontro. Perché la diversità è sorpresa, è ricchezza, è confronto. E la diversità accende, appunto, la fantasia”.

Ha poi concluso: “Volevo celebrare la collettività, che è eterogenea per definizione, una collettività fuori dagli spazi, perché ora che la musica sta riprendendo lentamente i suoi spazi sonori, questo titolo di unioni, di feat, vuole essere un augurio a uscire dalla comfort zone, dai muri di casa, a ritrovarci e abbracciarci presto”.

Il disco include, oltre agli 11 brani presenti nell’album FEAT – Stato di natura, il brano Chiamami per nome con Fedez, Cattive Stelle feat. Vasco Brondi ed altre inedite collaborazioni.