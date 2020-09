Dynamite dei BTS sbanca su YouTube: oltre 300 milioni di visualizzazioni

Dynamite dei BTS sta sbancando su YouTube: oltre 300 milioni di visualizzazioni per la prima canzone in lingua inglese della boy band sudcoreana formatasi a Seul nel 2013 e composta da RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook. Dynamite è diventata la loro prima numero uno negli Stati Uniti.

Originariamente di stampo hip hop, il gruppo ha in seguito abbracciato una gamma più ampia di generi, e nella sua musica, prevalentemente scritta e composta dal settetto stesso, esplora temi differenti, dalle ansie scolastiche alla situazione sociale, dalla salute mentale all’amor proprio, includendo riferimenti a letteratura e psicologia ed esplorando un universo alternativo.

Dynamite dei BTS: il video ufficiale

La discografia dei BTS



2014 – 2 Cool 4 Skool/O!RUL8,2?

2014 – Dark & Wild

2014 – Wake Up

2016 – The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever

2016 – Youth

2016 – Wings

2017 – The Best of BTS

2018 – Face Yourself

2018 – Love Yourself: Tear

2018 – Love Yourself: Answer

2020 – Map of the Soul: 7

2020 – Map of the Soul: 7 – The Journey