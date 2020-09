Tra un anno è il nuovo singolo da solista di Samuel. Il brano, che è già disponibile dal 28 agosto, anticipa il suo secondo album. Il pezzo è stato prodotto da Mace ed è arrivato a distanza di tre anni da Il codice della bellezza, il primo album da solista del 48enne cantautore e chitarrista italiano nonché frontman del gruppo musicale Subsonica.

Tra un anno è un singolo fortemente ispirato ai tempi molto incerti che stiamo vivendo a causa della diffusione della pandemia da Covid-19: “L’anno scorso ero uno dei giudici di X Factor, in un salotto della musica televisiva. Esattamente un anno dopo, sono in giro per piccoli festival in tutta Italia, a cercare di far ripartire la musica live”.

Samuel ha poi proseguito: “Mai avrei immaginato quello che è successo quest’anno: un’esperienza che ha coinvolto il mondo intero. Non puoi mai aspettarti davvero nulla e Tra un anno ha quella giusta attitudine malinconica che fa riflettere proprio su questo. Che cosa succederà tra un anno?”.

A gennaio 2021 pubblicherà il suo secondo album da solista. Il primo album da solista dell’artista torinese intitolato Il codice della bellezza è stato pubblicato nel 2017.