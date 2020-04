Elodie rinvia le date dei concerti di Milano e Roma all’autunno

Elodie ha rinviato le date dei concerti di Milano e Roma all’autunno 2020 a causa della diffusione della pandemia da Covid-19. La notizia è stata ufficializzata da Vivo Concerti che ha comunicato lo spostamento delle date live di una delle grandi protagoniste del Festival di Sanremo 2020 con la canzone Andromeda, previste a Milano e Roma il 16 e il 18 aprile, rispettivamente al 30 settembre presso la Santeria Toscana 31 e al 3 ottobre presso il Teatro Centrale.

L’ex star del talent show di Canale 5, Amici di Maria De Filippi, porterà sul palco le canzoni contenute nel nuovo disco THIS IS ELODIE, tra le quali il brano sanremese, certificato disco d’oro e attualmente uno dei brani più ascoltati in radio, e le hit con cui ha già fatto ballare tutta l’Italia, come “Nero Bali” e “Margarita”, entrambi certificati doppio disco di platino.

Le date e le info sui biglietti dei concerti di Elodie

Mercoledì 30 settembre 2020

MILANO @ Santeria Toscana 31

Orari

Apertura Porte – Ore 20:00

Show – Ore 21:30

Prezzo Biglietto

Posto Unico – € 20,00 + € 3,00 diritti di prevendita

Sabato 03 ottobre 2020

ROMA @ Teatro Centrale

Orari

Apertura Porte – Ore 19:00

Show – Ore 21:00

Prezzo Biglietto

Posto Unico – € 20,00 + € 3,00 diritti di prevendita