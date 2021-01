Emmanuel è l’EP natalizio di Kanye West

Emmanuel è l’EP natalizio del ricco, potente e influente rapper Kanye West per la celebrazione della nascita di Gesù Cristo. Scritto e prodotto dallo stesso marito della celebre star dei reality show a stelle e strisce Kim Kardashian, Emmanuel è composto da 5 tracce di musica antica e di ispirazione latina.

Kanye West – Fonte: abcnews.go.com

Eseguita dal Sunday Service Choir di West, Emmanuel ha un’atmosfera corale ed è descritta come una “celebrazione della nascita di Gesù Cristo“.

Emmanuel significa “Dio è con noi”. È un nome conferito a Gesù in Isaia 7:14: “Perciò il Signore stesso vi darà un segno; ecco, una vergine concepirà nel grembo materno e partorirà un figlio, e tu lo chiamerai Emmanuele… “.

L’EP di 12 minuti è disponibile su Apple Music.

Emmanuel di Kanye West: la tracklist dell’EP

Requiem Aeternam O Mira Nox O Magnum Mysterium Puer Gloria

La discografia di Kanye West

Album in studio

2004 – The College Dropout

2005 – Late Registration

2007 – Graduation

2008 – 808s & Heartbreak

2010 – My Beautiful Dark Twisted Fantasy

2013 – Yeezus

2016 – The Life of Pablo

2018 – Ye

2019 – Jesus Is King

Collaborazioni

2011 – Watch the Throne (con Jay-Z)

2012 – Cruel Summer (con GOOD Music)

2018 – Kids See Ghost (con Kid Cudi)

2019 – Jesus is Born (con Sunday Service Choir)