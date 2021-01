Fino a farci scomparire è il nuovo singolo di Diodato, tratto dal bellissimo e meraviglioso album Che vita meravigliosa. Il nuovo brano del vincitore del Festival di Sanremo 2020 con il brano Fai rumore è stato scritto dallo stesso artista ed è un pezzo delicato e deciso al tempo stesso nei suoni e nelle tematiche.

Fino a farci scomparire racchiude il senso di rassegnazione e annullamento propri dell’arrivo al capolinea di una relazione. Racconta della consacrazione di un “noi” giunto alla fine ma capace di sopravvivere in un altrove, aiutato dal tempo che dà senso a tutto e permette di allontanarsi dalle incomprensioni, dalle possessioni e dalle insicurezze passate, innamorati di qualcun altro e con la fortuna di riconoscere qualcosa di più grande, qualcosa in grado di andare oltre le nostre piccolezze.

Il video ufficiale mostra il percorso di Diodato che, camminando per i vicoli della Capitale si ritrova immerso in un contesto mistico e sospeso raggiungendo “Etherea”, la celebre e suggestiva installazione del noto scultore Edoardo Tresoldi nel parco di Villa Borghese, che diventa simbolo di un non luogo geograficamente incollocabile. E’ tempio del ricordo, luogo sospeso di contemplazione, riflessione, tra l’uomo e il cielo, che unisce reale e irreale e che accende una danza catartica e liberatoria. La sensazione che si prova davanti all’opera è quasi straniante, sembra richiamare un monolito Kubrickiano, buco nero, punto di congiunzione temporale che unisce passato, presente e futuro.