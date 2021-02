Equatore è il nuovo singolo di Rancore con Margherita Vicario. Rancore, noto al grande pubblico anche per essersi esibito alla scorsa edizione del Festival di Sanremo con la canzone Eden, tramite Instagram, ha spiegato nei dettagli l’idea che ha ispirato il testo di Equatore.

L’artista ha spiegato: “Quando le parole diventano davvero importanti dentro di te assumono un senso diverso, ogni parola e? un’immagine, una sensazione, un odore, una porta verso altri spazi dove a volte fa freddo e a volte fa caldo. Se sei stato in una citta?, o anche se hai sognato di starci, quando si nomina il nome di quella citta? non e? solo una parola ma e? la chiave per un mondo, grande appunto come quella citta?. Quando scrivevo Equatore avevo un atlante con me, ho ripercorso tutto il pianeta con questa sensazione e ho trovato infiniti luoghi che in qualche modo fanno rima, alcuni molto vicini e spesso collegati anche da qualcosa come la loro storia politica o la loro posizione geografica”.

Per poi aggiungere: “Altri invece all’opposto del mondo. Sono i nomi che l’umanita? ha dato a quei posti. E? stato quello il momento in cui si sono disegnati due itinerari. Due percorsi che si rincorrono fino a mescolarsi all’Equatore. La velocita? del vento incontra la maestosita? della foresta. Lo yin incontra lo yang ed e? solo alla fine del viaggio che si capisce davvero quale forza ti ha portato fino a li?. Grazie Margherita per avermi accompagnato in questa ricerca!”.

Equatore è il nuovo singolo di Rancore con Margherita Vicario: il testo

Un venerdì in aeroporto fermo a Nizza

Tu stavi sotto le piramidi di Giza

Avevo sabbia sulla lingua a Teheran

Io quando ti cercavo in Cina, tu eri a Taiwan

Ho fatto a botte con i gechi come a Gibuti

Tu che salivi sulla Luna a Teotihuacan

Io navigavo ad Alicudi, tu Filicudi

Tu stavi alle Champs-Élysées quando ero ad Amsterdam

Ti rivelerò il mistero mio

Sottovoce qui nei tropici

Potrò cambiare emisfero io

Non gireranno al contrario i miei vortici

Io mentre ero a Fushun, tu Suzaka

Ero in Zimbabwe, tu in Zambia, a Lusaka

Io stavo in Madagascar, tu a Kaapstad

Ero una foglia che volava verso Bagdad.

E tu sei come vento, tempesta in te

Io sono come una for?sta, una guerra in me

Ci siamo chiusi in un cerchio con una lin?a

Per dopo chiederci con cosa confina.

Cercami nelle parole

Il vento è una voce che va dove vuole

Corre veloce oltre la fine, oltre ogni limite

Siamo nati all’opposto, ci vediamo tra poco

Ci mescoleremo soltanto a due passi dall’equatore, a due passi dall’equatore

Tu sei sull’Oceano Pacifico, io nella foresta dell’Ecuador

Insieme a due passi dall’equatore, a due passi dall’equatore

Incontriamoci all’equatore.

Era domenica, io sono stato sulle isole Galápagos

Fino a Quito, Portorico

Risalito poi a Chicago, sono andato in Laos

Arrivato prendo il volo per il Mozambico

Luna piena, era lunedì

Si vedeva anche il Taj Mahal

Tu come vento, eri un fiume di

Polvere magica negli occhi, kajal

Io sono sceso in Antartide, quasi Atlantide

Ho ballato con i diavoli in Tasmania

La luce della Tanzania, il tuo velo blu

Io sono in Transilvania, tu a Malibù.

E tu sei come vento, tempesta in te

Io sono come una foresta, una guerra in me

Ci siamo chiusi in un cerchio con una linea

Per dopo chiederci con cosa confina.

Cercami nelle parole

Il vento è una voce che va dove vuole

Corre veloce oltre la fine, oltre ogni limite

Siamo nati all’opposto, ci vediamo tra poco

Ci mescoleremo soltanto a due passi dall’equatore, a due passi dall’equatore

Tu sei sull’Oceano Pacifico, io nella foresta dell’Ecuador

Insieme a due passi dall’equatore, a due passi dall’equatore

Incontriamoci all’equatore.

Io pensavo di seguirti ma è un’illusione

Tu eri come un soffio sopra una foglia

Cercavamo di creare comunicazione

Sembravamo quasi un uomo ed una donna

Ci mescoleremo come il nero e il bianco

Ruberemo solo un punto l’uno dall’altro

Questo vento è veloce, io lo so come

Arrivare in nuovi luoghi di cui non so il nome.

Cercami nelle parole

Il vento è una voce che va dove vuole

Corre veloce oltre la fine, oltre ogni limite

Siamo nati all’opposto, ci vediamo tra poco

Ci mescoleremo soltanto a due passi dall’equatore, a due passi dall’equatore

Tu sei sull’Oceano Pacifico, io nella foresta dell’Ecuador

Insieme a due passi dall’equatore, a due passi dall’equatore

Incontriamoci all’equatore.