Equatore è il nuovo singolo di Rancore con Margherita Vicario. Il rapper ha spiegato il significato del brano su Instagram: “Quando le parole diventano davvero importanti dentro di te assumono un senso diverso, ogni parola e? un’immagine, una sensazione, un odore, una porta verso altri spazi dove a volte fa freddo e a volte fa caldo. Se sei stato in una citta?, o anche se hai sognato di starci, quando si nomina il nome di quella citta? non e? solo una parola ma e? la chiave per un mondo, grande appunto come quella citta?”.

“Quando scrivevo Equatore avevo un atlante con me – ha raccontato -, ho ripercorso tutto il pianeta con questa sensazione e ho trovato infiniti luoghi che in qualche modo fanno rima, alcuni molto vicini e spesso collegati anche da qualcosa come la loro storia politica o la loro posizione geografica. Altri invece all’opposto del mondo. Sono i nomi che l’umanita? ha dato a quei posti. E? stato quello il momento in cui si sono disegnati due itinerari. Due percorsi che si rincorrono fino a mescolarsi all’Equatore. La velocita? del vento incontra la maestosita? della foresta. Lo yin incontra lo yang ed e? solo alla fine del viaggio che si capisce davvero quale forza ti ha portato fino a li?. Grazie Margherita per avermi accompagnato in questa ricerca!”.

Equatore di Rancore con Margherita Vicario: il video