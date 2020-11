Famoso è il nuovo album di Sfera Ebbasta: la tracklist

Famoso è il nuovo album di Sfera Ebbasta in uscita il 20 novembre, anticipato dall’omonimo film su Amazon (dal 27 ottobre). L’album esce a quasi tre anni di distanza dal precedente, Rockstar, pubblicato a gennaio 2018, disco di consacrazione per l’artista – al suo secondo lavoro solista, sempre con il fidato produttore Charlie Charles – spopolando in Italia e che mandò per la prima volta sette brani di un artista italiano nella classifica delle top 200 global di Spotify; ad oggi vanta 4.7 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e ha raccolto oltre 1.7 bilioni di stream complessivi. Produttore esecutivo del disco è Charlie Charles.

Nel frattempo Sfera, al secolo Gionata Boschetti, classe 1992, affronta anche la tragedia di Corinaldo e, tempo dopo, diventa un volto noto anche per il pubblico televisivo fuori dal target di fan giovanissimi, partecipando nell’autunno 2019 come giudice alla tredicesima edizione di X Factor.

«Ne e? passato di tempo da quella fermata del bus a Cinisello, la realta? intorno a me non e? piu? la stessa, ormai certe dinamiche sono solo un lontano ricordo. Molti mi hanno detto che sono cambiato, che il successo mi ha cambiato… ma probabilmente l’unica cosa che e? cambiata e? la mia visione delle cose e delle persone che mi circondano, per quanto riguarda me quando mi metto davanti al microfono sento le stesse identiche vibrazioni di quando ancora non ero Famoso, la stessa fame, la stessa ambizione.

Sono stato in silenzio per molto tempo perche? penso che il silenzio faccia piu? rumore delle parole; ora pero? tocca a me, tocca a noi ancora una volta e non vedo l’ora», ha scritto Sfera su Instagram.

Dell’album si sa che è composto da 13 tracce curate dalla produzione esecutiva dell’inseparabile Charlie Charles.

Famoso di Sfera Ebbasta: la tracklist

1- Bottiglie Privè

2- Abracadabra (feat. Future)

3- Baby (feat. J-Balvin)

4- Macarena (feat. Offset)

5- Hollywood

6- Tik Tok (feat. Marracash e Gué Pequeno)

7- Male

8- Giovani re

9- Gelosi

10- 6 AM

11- Salam Alaikum (feat- 7ARI & Steve Aoki)

12- Gangang (feat. Lil Mosey)

13- $€ Freestyle