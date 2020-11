Song Machine, Season One: Strange Timez è il nuovo album dei Gorillaz, che è già disponibile da venerdì 23 ottobre. Rappresenta il settimo disco di inediti della band virtuale fondata da Damon Albarn e Jamie Hewlett e composta dai personaggi Noodle, 2D, Murdoc e Russel, e arriva a due anni di distanza dall’ultimo album di inediti della band intitolato The Now Now.

Il progetto Song Machine consiste in una sorta di web-serie per la quale la band ha rilasciato, nei mesi scorsi, una canzone al mese come se si trattasse, appunto, di episodi di una serie. Nei primi 7 episodi, intitolati rispettivamente Momentary Bliss, Désolé, Aries, Friday 13th, Pac-Man, Strange Timez e The Pink Phantom, abbiamo visto Noodle, 2D, Murdoc e Russel visitare il Marocco, Parigi, Londra, il lago di Como e addirittura la Luna.

Per i 17 “episodi” che compongono la prima stagione di Song Machine, i Gorillaz hanno collaborato con molti artisti: Beck, Elton John, Fatoumata Diawara, Georgia, Kano, Leee John, Octavian, Peter Hook, Robert Smith, Roxani Arias, ScHoolboy Q, Slaves, Slowthai, St Vincent, 6LACK, CHAI, EARTHGANG, Goldlink, Joan As Police Woman, JPEGMAFIA, Moonchild Sanelly, Unknown Mortal Orchestra, Skepta e Tony Allen.

Song Machine, Season One: Strange Timez dei Gorillaz: la tracklist dell’album

Strange Timez (ft. Robert Smith) The Valley of The Pagans (ft. Beck) The Lost Chord (ft. Leee John) Pac-Man (ft. ScHoolboy Q) Chalk Tablet Towers (ft. St Vincent) The Pink Phantom (ft. Elton John and 6LACK) Aries (ft. Peter Hook and Georgia) Friday 13th (ft. Octavian) Dead Butterflies (ft. Kano and Roxani Arias) Désolé (ft. Fatoumata Diawara) (Extended Version) Momentary Bliss (ft. slowthai and Slaves)

Deluxe

Opium (ft. EARTHGANG) Simplicity (ft. Joan As Police Woman) Severed Head (ft. Goldlink and Unknown Mortal Orchestra) With Love To An Ex (ft. Moonchild Sanelly) MLS (feat. JPEGMAFIA and CHAI) How Far? (ft. Tony Allen and Skepta)