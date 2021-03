Fedez esclude un nuovo album in uscita

Fedez ha escluso categoricamente un nuovo album in uscita subito dopo il Festival di Sanremo 2021, che è in gara con Francesca Michielin con il brano Chiamami per nome. Il pluritatuato rapper e produttore discografico ha fatto chiarezza durante una conferenza stampa.

Fedez – Foto: Facebook

CONSIGLIO DEL GIORNO Amazon Music Unlimited GRATIS Se hai sentito parlare di Music Unlimited ma non sai in cosa consiste questo servizio, scopri di cosa si tratta e come attivarlo gratuitamente.

Non c’è un progetto parallelo e per lui è una vera e propria boccata d’ossigeno in un momento dove la routine era pesante: “Una ventata di freschezza. Primo Sanremo per me, ansia, ma con voglia di vivermi questa esperienza come tale. Nessun progetto discografico imminente, appena finito Sanremo”.

Il marito della celebre, influente e potente fashion blogger Chiara Ferragni ha rivelato che è una visione completamente diversa rispetto a prima: “C’è la voglia di cambiare in qualche modo, è il periodo delle cose non ponderate. Mi ha sempre affascinato l’idea di vedere la musica in maniera collettiva. Respirare la musica con gli amici… senza pensare troppo alle dinamiche”.

Il papà vip ha poi aggiunto: “Quando abbiamo scritto la canzone per Sanremo, abbiamo detto ‘Perché no?’ ma non era pensata per il Festival. Dal mio punto di vista c’è la voglia di vedere un’esperienza che non ho mai vissuto. Sono andato a Sanremo con Lorenzo Fragola, ero il manager pro bono per lui. E mi son detto: ‘Io al posto suo non ce la farei mai’. Anche oggi non so se emotivamente ci riuscirò. Al netto di questo, non so cosa ci sarà. Sto lavorando delle canzoni. Negli anni passati mi son dato delle scadenze. Quello è un errore che sento di dire di non fare”.

Il famoso e amato rapper ha concluso: “Perdi la magia del viaggio che devi fare. Magari ho delle tracce pronte, ma mi sembrava di ricommettere degli errori che mi impedivano di godere un percorso di questo tipo”.